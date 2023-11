Reality Club akan Gelar Pertunjukan Musik Teatrikal di Jakarta

DALAM langkah yang luar biasa, Reality Club siap melanjutkan tur Asia mereka dengan konsep pertunjukan musik teatrikal yang memukau. Acara ini bukan hanya mencatat babak penting dalam perjalanan internasional mereka, tetapi juga menjadi pembuka megah untuk Tur Indonesia mendatang yang direncanakan tahun berikutnya, yang rencananya akan melibatkan sejumlah kota di seluruh nusantara. "Reality Club presents... The Show Live in Jakarta", merupakan pertunjukan musik teatrikal sebagai awalan dari tour dari Reality Club. Konsep dari pertunjukan musik teatrikal ini menjadi sangat spesial bagi Reality Club sendiri dan tentunya para Goddess Rockstar, yang merupakan sebutan dari penggemar Reality Club, karena akan menjadi sebuah pertunjukan musik terbesar yang pernah Reality Club usung selama ini. Baca juga: Desire, Single Baru Reality Club Konsep ini juga menjadi spektakuler karena memberikan format pertunjukan teatrikal yang menjanjikan akan membawa penonton ke dalam pengalaman mendalam dan mengagumkan. Langkah berani ini menggarisbawahi komitmen Reality Club untuk mendorong batas-batas seni dan mendefinisikan ulang pertunjukan live. "After seven incredible years, this is the biggest show we've ever made," ungkap Faiz. Ungkapan ini mencerminkan antusiasme mereka dan dedikasinya untuk memberikan pengalaman yang tak tertandingi setelah tujuh tahun mereka berkarya. Konsep ini diantisipasi akan menumpahkan emosi para penggemar dan memberikan pengalaman baru dalam menikmati karya Reality Club, dan yang pasti akan meninggalkan kesan mendalam pada para Goddess Rockstar. Baca juga: Reality Club Persembahkan Single Baru dalam Balutan Musik Koboi Seiring dengan terbukanya tirai pada pertunjukan monumen ini, para penggemar dapat mengantisipasi perpaduan keahlian musikal dan inovasi pertunjukan teatrikal, yang menciptakan sinergi dinamis yang melampaui pengalaman konser konvensional lainnya. Reality Club akan menampilkan yang tidak hanya memamerkan keterampilan musik mereka tetapi juga menggabungkan cerita visual dan elemen imersif, dan menjanjikan pertunjukan yang memukau bagi para penggemarnya melalui album terbaru mereka yang berjudul "Reality Club Presents...". Album ini merupakan perayaan cinta yang menghadirkan pandangan mendalam terhadap berbagai kisah romantis dengan genre, tampilan, dan nuansa unik masing-masing. Pengusungan konsep ini juga menimbulkan antusiasme yang sangat besar bagi para penggemarnya. Hal ini dapat dilihat dari saat perilisan tiket dimulai, tidak lama setelah penjualan dibuka, tiket terjual habis. Bahkan, tambahan tiket yang dirilis untuk memenuhi permintaan tinggi juga terjual habis dalam sehari. Katarsis Live sebagai promotor yang selalu berusaha menyajikan konsep hiburan yang berbeda bagi masyarakat Indonesia, menegaskan kualitas dan komitmen mereka dalam menciptakan pengalaman live yang tak terlupakan untuk Reality Club presents The Show Live in Jakarta. (RO/Z-1)

