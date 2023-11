Coldplay: Penonton di Jakarta adalah yang Terbaik

Coldplay sukses menggelar konser perdananya di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (15/11) malam. Band yang digawangi Chris Martin (vokal, gitar, piano), Guy Berryman (bass), Jonny Buckland (lead guitar) dan Will Champion (drum) itu tampil spektakuler selama lebih dari dua jam. Mereka membawakan sekitar 20 lagu terpopuler. Para penggemar yang telah menanti kedatangan Coldplay ke Indonesia selama lebih dari dua dekade itu pun dengan kompak tidak henti bernyanyi pada setiap lantunan lagu. Hal itu, membuat Chris Martin terpukau. "Kalian adalah penonton terbaik yang pernah kami lihat," ujar Martin. Baca juga: Buka Konser Coldplay di Jakarta, Chris Martin Ucapkan Assalamualaikum dan Pantun Pinjam Seratus "Kami baru menyadari bahwa ini adalah pertunjukan kami yang pertama kalinya di Indonesia. Kami ingin mengingatnya bersama 80 ribu dari kalian," imbuhnya. Malam itu, Coldplay menyanyikan sederet lagu andalan seperti Adventure of a Lifetime, Paradise, The Scientist, Viva La Vida, A Sky Full of Stars, Fix You, In My Place, Yellow dan banyak lagi. Baca juga: Coldplay Sajikan Pertunjukan Kelas Dunia di Jakarta Pada kesempatan itu, Martin tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh penonton yang rela hadir di tengah hari kerja dan hiruk-pikuk padatnya lalu lintas Ibu Kota. Ia juga berterima kasih kepada seluruh kru, musisi penampil, petugas keamanan, kepolisian, hingga supir taksi dan bus di sekitar venue konser. "Terima kasih tetap datang meski macet, maksudku, kemacetan di Jakarta sangat gila. Terima kasih atas usaha kalian menerjang hiruk-pikuk kemacetan di Rabu malam ini, untuk datang ke pertunjukan ini," tutur pria asal Inggris itu. Adapun, konser Coldplay di Jakarta kali ini adalah rangkaian tur Music of the Spheres Tour 2023 dan merupakan penampilan perdana grup band asal Inggris tersebut di Indonesia sejak band itu didirikan pada 1997. (Ant/Z-11)

