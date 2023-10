Penampilan Lisa Blackpink di Kabaret Crazy Horse Paris Didukung Ibunda

LISA Blackpink baru-baru ini sukses tampil dalam lima pertunjukan di kabaret Crazy Horse di Paris, Prancis. Netizen memiliki pendapat yang beragam tentang reaksi ibu Lisa di kabaret Crazy Horse tempat anaknya tampil.

Pembawa acara TV Thailand Woody, baru-baru ini berbagi impresinya tentang penampilan Lisa. Dia menyebutkan bahwa klub tersebut bangkit kembali dengan kehadiran Lisa dan penonton tidak sabar menantikan kembalinya Lisa.

Namun, yang menarik perhatian adalah reaksi ibu Lisa menurut Woody selama pertunjukan. Dia berbagi bahwa ibu Lisa mengekspresikan kegembiraannya sepanjang pertunjukan, terus-menerus berseru 'wow'.

Bahkan dia berbisik kepada Woody, "Saya kira ini akan lebih seksi daripada ini."

Reaksi tak terduga dari ibu Lisa segera menyebar di media sosial, dengan banyak netizen mengungkapkan kritik. Ide seorang ibu yang dengan antusias mendukung penampilan anak perempuannya dalam pertunjukan telanjang dianggap aneh oleh beberapa orang.

Saat kontroversi berlanjut, akun Instagram pribadi ibu Lisa tiba-tiba menghilang dari platform tersebut. Banyak yang berspekulasi bahwa dia harus menonaktifkan akun Instagramnya karena komentar jahat.

Selain itu, Lisa juga tertangkap kamera jurnalis-fotografer Amar Taoualit sedang makan bersama Frederic Arnault, CEO TAG Heuer dan pewaris LVMH. Ia juga merupakan jurnalis yang memposting video viral BTS V dan Blackpink Jennie berjalan bersama di Paris pada bulan Mei yang lalu.

"Frédéric dan Lisa dari Blackpink makan malam malam ini di restoran @caviarkaspia," tulisnya sebagai keterangan foto-foto tersebut yang Ia unggah di akun Instagramnya.

Lisa tampil di kabaret Crazy Horse Paris mulai dari 28 hingga 30 September. Selama pertunjukan yang diberi judul "Totally Crazy with Lisa," dia juga membawakan solonya "But I am a Good Girl" dan "Crisis? What Crisis!?"

Crazy Horse menampilkan wanita-wanita yang tampil tanpa busana, tetapi Lisa tetap menggunakan pakaian dalam penampilannya.

Di antara mereka yang hadir adalah perancang busana terkenal Christian Louboutin, yang terkenal dengan merek sepatu mewahnya, ibu Lisa, serta anggota Blackpink lainnya, yaitu Jennie, Jisoo, dan Rosé.

Pemeran Djanis Bouzyani mengunggah foto di Crazy Horse Paris bersama Louboutin, Livy's Lisa Chavy, dan aktor Guillaume de Tonquédec di Instagram.

Pada tanggal 5 September 2023, kabaret terkenal di Avenue George V di Paris mengumumkan bahwa Lisa dari Blackpink akan tampil dalam lima pertunjukan sebagai pembuka pada tanggal 28, 29, dan 30 September 2023. (Z-10)