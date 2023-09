Blxst Berkolaborasi dengan di Seri Ketiga Sixtape

MUSISI bersertifikat platinum peraih nominasi penghargaan Grammy Blxst dan rapper asal Los Angeles, Bino Rideaux, telah resmi merilis edisi ketiga mixtape Sixtape kolaborasi mereka, Sixtape 3.

Dirilis melalui Red Bull Records/Evgle/Out The Blue/ DefJam, mixtape yang menampilkan 6 lagu ini turut menampilkan lagu berjudul Doin Yo Stuff, yang berhasil menangkap esensi dan melodi soulful dari duo ini secara sempurna untuk menutup musim panas tahun ini.

Video klip yang juga melengkapi perilisan lagu ini menampilkan Blxst dan Bino membuka sebuah gym untuk perempuan, di mana latihan yang ada pada tempat tersebut intens dan atmosfernya seperti klub musik. Diperkaya dengan vibe playful yang terinspirasi dari film favorit mereka, tanpa perlu berusaha keras, ciri khas humor kedua rapper ini berhasil menjadi daya tarik dalam video klip ini.

Baca juga: Blxst Rilis Single Child of God

Mengenai Sixtape 3, Blxst menjelaskan "Kalian bisa mengharapkan elemen-elemen sonik tradisional yang biasanya orang harapkan dari seri Sixtape. Suara-suara yang asalnya dari jantung pusat kota Los Angeles."

Bino menambahkan, "Sixtape 3 seharusnya bisa memberikan kalian gambaran Los Angeles yang sebenarnya, tidak ada trik khusus, atau gimmick berlebih, semua hanya niatan murni dan vibe,"

Sejak edisi pertama Sixtape, yang dirilis pada 2019 lalu. Proyek ini secara kolektif ini telah mengumpulkan lebih dari 245 juta stream dan sekuelnya berhasil menduduki peringkat #1 di tangga lagu Billboard Heatseekers saat pertama kali dirilis.

Baca juga: Blxst Rilis EP Just For Clarity 2

Sixtape 3 merupakan mixtape yang memberikan pendengar kilas balik sejarah keduanya mengawali karier di LA hingga titik saat ini yang penuh dengan kesuksesan.

Proyek ini juga membahas bagaimana mereka menjadi pionir untuk sound hip-hop/R&B ala West Coast. Untuk merayakan trilogi ini, Blxst dan Bino akan menggelar tur bertajuk Sixtape Live di Los Angeles, Oakland, San Diego, dan Seattle dari 16 sampai dengan 21 September 2023.

Blxst memulai 2023 dengan dua nominasi iHeartRadio Music Awards, menjadi nomine kategori R&B Artist of The Year dan Best New R&B Artist.

Nominasi yang ia dapatkan tersebut ia raih setelah sederet penghargaan yang ia menangkan tahun lalu, termasuk piala untuk kategori Best New Artist of the Year pada XXL Awards, Rookie of the Year di Billboard R&B/Hip-Hop Power Players, dan International Breakthrough Artist di AIM Awards.

Ditambah dengan rekam jejak karir bermusiknya yang telah meraup lebih dari 2 miliar stream dan mendapatkan sertifikasi platinum dan juga gold untuk singlenya Chosen dan Overrated, masing-masing lagunya menjadi hit radio, dan tiket tur dunia Blxst berhasil terjual sampai habis. (RO/Z-1)