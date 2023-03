Blxst Rilis EP Just For Clarity 2

SETELAH meraih 2 nominasi penghargaan Grammy dan masuk ke berbagai daftar Best of 2022, musisi R&B Amerika Serikat (AS), Blxst kembali lewat EP terbarunya, Just For Clarity 2, yang dirilis melalui label musik Red Bull Records/EVGLE.

EP berisi empat lagu ini terdiri dari single yang telah dirilis sebelumnya, Keep Calling, yang sukses mengumpulkan lebih dari 11 juta stream dan menghadirkan bintang hip-hop Larry June, Passionate yang menghadirkan Roddy Ricch, serta Mustard dan Terrace Martin dalam single Ghetto Cinderella.

Blxst berbagi, "Passionate merupakan lagu istimewa bagiku. Aku melihatnya sebagai sebuah pola pikir, terutama setelah berkolaborasi dengan Roddy. Aku rasa sangat asyik melihat kesuksesan seseorang dari nol hingga seratus, terutama saat orang tersebut berasal dari kampung halamanku. Aku ingat kami dulu berada di studio sebelum ada yang mengenali kami, dan kami hanya memiliki cita-cita yang sama. Lagu ini seperti kilas balik, melihat kami yang dulu, kami yang sekarang, dan apa yang telah membawa kami sampai saat ke titik ini."

EP ini menghadirkan berbagai bintang berbakat dari Los Angeles yang telah bekerja keras dan sampai ke titik kesuksesan mereka. EP ini juga menjadi dedikasi Blxst untuk kampung halamannya yang mengingatkannya untuk tetap rendah hati di tengah kesuksesannya. Hal tersebut juga tergambarkan di visualisasi EP ini.

Ia menambahkan, "Just for Clarity 2 adalah bagian kedua dari proyek yang aku buat untuk para pendukungku agar mereka dapat mengetahui apa yang terjadi padaku secara langsung. Ketika aku berpikir tentang kejelasan, aku berpikir tentang langsung bertuju pada inti dari sesuatu. Inilah waktunya aku berbagi secara jujur dan transparan, dua hal yang menjadi tema dari EP ini. Ini adalah kumpulan lagu yang sengaja dibuat pendek dan manis, sebagai pembuka sebelum debutku."

Blxst mengawali 2023 dengan 2 nominasi HeartRadio Music Awards (Best R&B Artist dan Best New R&B Artist) yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya saat ia juga memenangkan XXL Awards untuk Best New Artist of the Year, Billboard's R&B/Hip-Hop Power Players untuk Rookie of the Year, dan AIM Awards untuk International Breakthrough Artist.

Kini dengan lebih dari 2 miliar stream dan sertifikasi Platinum dan Gold untuk single-singlenya, Chosen dan Overrated, serta tiket tur dunianya yang terjual habis, Blxst baru saja memulai perjalanannya. (RO/Z-1)