Blxst Rilis Video Musik Never Was Wrong

MENYUSUL kesuksesan EP Before You Go, yang debut di posisi #90 chart Billboard 200, musisi hip-hop asal Los Angeles, Blxst, akhirnya merilis video musik untuk single Never Was Wrong.

Inti dari sound serba soulful Blxst adalah betapa ia dapat membawa dampak yang besar namun tetap dengan persona cool miliknya. Hal tersebut terbukti di visualisasi lagu Never Was Wrong yang menunjukkan Blxst dan semua kesuksesan yang ia raih seraya ia harus menjalani sebuah hubungan.

Video musik Never Was Wrong memberikan cuplikan kehidupan komunitas kulit hitam kelas atas Los Angeles yang berpesta di sebuah klub eksklusif dengan nuansa Hollywood tempo dulu. Wajah-wajah familiar seperti Buddy dan 1TakeJay tampil di video musik terbaru Blxst.

Tata cahaya dan sinematograf video klip Never Was Wrong membawa semua penontonnya ke dunia Blxst yang penuh glamor, lengkap dengan berlian, orang-orang berpenampilan menarik, dan sebuah band jazz.

Jumat (13/5), Blxst mengumumkan dirinya turut mengisi album terbaru Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers, di lagu Die Hard (feat. Blxst & Amanda Reifer)” yang masuk ke sejumlah playlist editorial New Music Friday Spotify termasuk Indonesia.

Blxst, yang berasal dari Los Angeles, memulai 2022 dengan kemenangannya di XXL Award, tempat ia membawa pulang piala untuk kategori Best New Artist of The Year.

Selain itu, di awal 2022 Blxst merayakan pencapaian 1 miliar stream sepanjang kariernya (700 juta stream dari EP No Love Lost versi Deluxe selama setahun terakhir).

Semua pencapaian tersebut terjadi di luar single Chosen milik Blxst, yang menampilkan Ty Dolla $ign dan Tyga yang saat ini telah disertifkasi Platinum di Kanada, RIAA Gold & BRIT Silver, dan mencapai posisi #1 di chart radio US Rhythm & Urban Mediabase.

Pertumbuhan pendengar musik Blxst di Asia Tenggara meningkat drastis selama 2021 lewat lagu Chosen, yang sukses duduk di posisi #1 Hot Hits Philippines, #12 di Top 50 Chart - Philippines, #9 di Viral 50 Chart - Philippines di Spotify, dan dimainkan oleh 4 stasiun radio utama di Filipina.

Lagu tersebut juga viral di TikTok di mana banyak kreator TikTok asal Filipina menggunakan lagu tersebut untuk berbagai konten dance. Menyusul kesuksesan lagu Chosen, Blxst kemudian terpilih sebagai musisi yang wajahnya dipampang di billboard Spotify di jantung kota Manila.

Blxst masuk ke deretan musisi yang patut diikuti perkembangannya. Hal tersebut terbukti dengan berbagai penghargaan dan nominasi yang ia terima sepanjang 2021 termasuk XXL Freshman 2021, Billboard’s Rising Star Award, BET Amplifed Artist, Amazon Breakthrough Artist, dan 4 nominasi BET Soul Train Award.

Tahun 2022 ia awali dengan sejumlah proyek kolaborasi di antara dengan Murdabeatz & Wale, Pink Sweat$, dan Young T & Bugsey.

Blxst menjadi bagian dari generasi baru musik dan kultur hip-hop West Coast Amerika Serikat, tak hanya sebagai seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, dan produser, namun juga sebagai visioner kreatif yang ikut andil dalam proses mixing dan mastering, hingga proses editing video-videonya dan pembuatan materi visual.

Meski Blxst mulai mempelajari proses music production dan recording secara otodidak di bangku SMA, kariernya yang semakin bersinar membuka jalan baginya untuk berkolaborasi dengan nama-nama terbesar di dunia hip-hop seperti YG, Mozzy, Snoop Dogg, Nas, Rick Ross, dan sebagainya.

Setelah kesuksesan sejumlah single pada 2019, Blxst kemudian berkolaborasi dengan Bino Rideaux di mixtape kolaborasi pertama mereka, ‘Sixtape’.

Pada 2020, Blxst bekerja sama dengan Red Bull Records dan merilis EP solo perdananya, No Love Lost, yang dihujani pujian dari industri musik. EP tersebut sukses duduk di posisi #3 chart Billboard Heatseeker Albums, #6 di chart Rolling Stone Breakthrough, #11 di chart Trending 25, dan single “Overrated” dari EP tersebut sukses duduk di #15 chart Radio Urban Amerika Serikat.

Edisi deluxe EP No Love Lost menghadirkan lagu Chosen (Feat. Tyga & Ty Dolla $ign) yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta stream hanya dalam kurang dari setahun, sukses menembus chart Billboard Hot 100, dan berhasil menduduki posisi #1 di chart radio Rhythmic dan Urban.

Tahun 2021 ia mulai dengan merilis EP Just For Clarity dan mixtape kolaborasinya dengan Bino Rideaux, Sixtape 2.

Blxst juga membawa pulang piala Billboard Rising Star Award sekaligus menjadi musisi pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut di Billboard R&B/Hip-Hop Summit 2021.

Dengan segudang prestasi lainnya termasuk Breakthrough Artist di Amazon Music, 2021 BET Hip Hop Awards dan nominator BET Soul Train, dan didaulat sebagai “Artist to Watch” oleh Billboard, Complex, Pigeons & Planes, UPROXX, dan sebagainya, Blxst terus menciptakan jalannya sendiri di tengah industri musik yang semakin beragam saat ini. (RO/OL-1)