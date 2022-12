Blxst Gandeng Larry June Rilis Single Keep Calling

MUSISI R&B Amerika Serikat (AS), Blxst, merilis single kolaborasinya bersama rapper Larry June, yang sedang ramai dibicarakan di ranah hip-hop dunia, lewat single terbaru mereka Keep Calling, yang dirilis melalui Red Bull Records/Evgle LLC.

Lagu kolaborasi itu dirilis setelah sederet prestasi yang Blxst cetak belum lama ini termasuk tur dunianya yang terjual habis semua tiketnya, nominasi penghargaan Grammy 2023, trofi Billboard R&B / Hip-Hop Rookie of The Year 2022, dan disebut sebagai "pemimpin era baru musik hip-hop di LA" oleh LA Times.

Blxst, yang berasal dari Los Angeles, memulai 2022 dengan kemenangannya di XXL Award saat ia membawa pulang piala untuk kategori Best New Artist of The Year, dan kemudian merilis proyek solo terbarunya, Before You Go (200 juta stream), yang menampilkan single About You, yang meledak di radio AS, dan berkolaborasi dengan sejumlah brand ternama lewat beberapa acara pop up di Los Angeles, Chicago, dan London.

Baca juga: Blxst Rilis Video Musik Never Was Wrong

Kini, dengan lebih dari 2 miliar stream sepanjang kariernya (1 miliar stream selama setahun terakhir) dan berbagai single bersertifikasi platinum dan gold, sangat tidak bisa dipungkiri bahwa tahun ini menjadi tahun terbesar sepanjang karir Blxst.

Ia juga meraih 2 nominasi BET Hip Hop Awards, nominasi Best Male R&B/Pop Artist di gelaran BET Awards 2022, memenangkan XXL Awards untuk Best New Artist of the Year, dan sebuah nominasi penghargaan GRAMMY untuk single Die Hard di album Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers.

Pertumbuhan pendengar musik Blxst di Asia Tenggara meningkat drastis selama 2021 lewat lagu Chosen yang sukses duduk di posisi #1 Hot Hits Philippines, #12 di Top 50 Chart - Philippines, #9 di Viral 50 Chart - Philippines di Spotify, dan dimainkan oleh 4 stasiun radio utama di Filipina.

Lagu tersebut juga viral di TikTok di mana banyak kreator TikTok asal Filipina menggunakan lagu tersebut untuk berbagai konten dance. Menyusul kesuksesan lagu Chosen, Blxst kemudian terpilih sebagai musisi yang wajahnya dipampang di billboard Spotify di jantung kota Manila.

Perjalanannya yang konsisten menuju puncak memang tidak tertandingi dan ia akan terus bergerak ke tingkat berikutnya. Nantikan terus musik-musik barunya pada 2023 yang akan datang. (RO/OL-1)