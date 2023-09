Laufey Rilis Single California and Me dengan Menggandeng Philharmonia Orchestra

MUSISI, komposer sekaligus multiinstrumentalis berdarah Islandia-Tiongkok yang tengah ramai dibicarakan, Laufey, melepas single terbarunya berjudul California and Me, yang turut menampilkan Philharmonia Orchestra – Orkestra yang berbasis di London yang karyanya ditampilkan di berbagai film blockbuster Hollywood seperti Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Baby Driver, dan The King and I.

Sebelumnya, pada 2021, mereka juga turut hadir mengisi single Laufey berjudul Let You Break My Heart Again.

California and Me adalah single terakhir Laufey menuju perilisan album terbarunya, Bewitched, yang sudah lama dinantikan dan akan dirilis pada 8 September melalui AWAL.

Minggu lalu, Laufey juga telah merilis video klip dari singlenya yang tengah viral, From The Start.

Disutradarai oleh Jason Lester, yang pernah menggarap video klip dari Hozier dan Phoebe Bridges, video klip terbaru Laufey mengikuti konsep dan arahan kreatif dari saudara kembar identik Laufey, Junia Lin.

Video klip ini mengambil inspirasi dari fantasia pertengahan abad, seperti ruangan minimalis, warna-warna dari Piet Mondrian, gaya arsitektur Bauhaus, benda dengan desain yang modern, dan ada nuansa film era emas Hollywood.

Diambil menggunakan kamera film 16mm, video klip ini menunjukkan sisi karismatik Laufey, dengan koreografi dari Molly Long (pendiri studio menari ternama bernama Project 21).

Sejak dirilis pada Mei lalu, From The Start telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lagu ini telah mencapai lebih dari 1 juta stream dalam waktu kurang dari 24 jam sejak pertama dirilis dan kini konsisten mengumpulkan 1,75 juta stream per harinya di berbagai platform digital, dengan total 95 juta streams secara global sampai hari ini.

Selain itu, From The Start merupakan lagu bergenre jazz yang paling sering diputar di seluruh dunia dan telah mencapai Top 50 di Amerika Serikat dan juga global, serta Top 10 di Viral 50 Spotify di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Singapura dan Filipina, serta peringkat Top 20 di Malaysia.

Bewitched mengikuti kesuksesan dari album perdana Laufey yang dirilis pada 2022, Everything I Know About Love, yang berhasil mencapai peringkat #1 di chart Alternative New Artist Album Billboard dengan single hitnya, Valentine, yang mencapai peringkat #1 di chat Spotify Jazz.

Jika sebelumnya Everything I Know About Love menampilkan sisi hopeless romantic-nya, pada Bewitched Laufey memiliki pandangan berbeda yang lebih matang.

Laufey menjelaskan, "Ini adalah album tentang cinta, baik itu cinta kepada seorang teman, kekasih, atau kehidupan itu sendiri. Album pertama juga banyak membahas hal-hal seperti pindah dari rumah masa kecil dan pindah ke kota baru untuk pertama kalinya—menjadi dewasa. Lewat album ini, aku mengalami sedikit lebih banyak dari itu, dan aku menulis tentang keajaiban dalam cinta saat masih muda."

Lagu-lagu terbaru dari Laufey juga telah mendapatkan banyak pujian dari berbagai media. NPR Music menyebut lagunya Promise sebagai sebuah puisi berbentuk musik yang sangat indah, sedangkan UPROXX memuji lagunya berjudul Bewitched yang juga menampilkan Philharmonia Orchestra sebagai bentuk musik yang mendorong batasan dari apa yang biasa diharapkan dari musik bergenre pop. Laufey juga baru saja menyelesaikan tur Asia bulan Juni lalu yang turut mengunjungi Jakarta, tepatnya di Java Jazz Festival.

Selain itu, Laufey akan merayakan perilisan album ini dengan menggelar The Bewitched Tour yang akan digelar pada musim gugur mendatang. Tiketnya terjual habis hanya dalam hitungan menit.

Tur ini akan singgah di tempat-tempat ikonik di seluruh Amerika Utara, termasuk dua malam di Fillmore, San Francisco; Thalia Hall, Chicago; Town Hall, New York City; dan Theatre at the Ace Hotel, Los Angeles. (RO/Z-1)