Laufey Umumkan Album Kedua akan Dirilis pada 8 September

BEWITCHED, album baru dari musisi, komposer, sekaligus multiinstrumentalis berdarah Islandia-Tionghoa, Laufey, akan dirilis pada 8 September melalui AWAL Recordings.

Bersamaan dengan pengumuman album keduanya tersebut, Lauefy merilis singel berjudul Promise, yang ditulis Laufey dan penulis lagu/produser ternama Dan Wilson, yang juga telah berkolaborasi dengan Adele dan juga Taylor Swift.

Laufey menjelaskan "Promise adalah lagu mengenai seseorang yang belum bisa kita relakan kepergiannya. Seseorang yang membuat kita berjanji pada diri sendiri untuk mengehantikan segala macam bentuk berkomunikasi dengannya tapi pada akhirnya kita selalu menemukan cara untuk kembali kepada orang tersebut. Lagu ini merupakan lagu ballad dengan piano yang ditulis dengan gaya penulisan bercerita pada setiap bagian versenya. Berawal pada janji kepada diri sendiri sampai bagaimana kita memutuskan hubungan dengan orang tersebut dan berakhir dengan akhirnya kita tetap kembali kepadanya."

Promise dirilis setelah penampilan Laufey di Java Jazz Festival 2023, 2 Juni lalu, kala ia tampil di hadapan ribuan penikmat musiknya di Indonesia untuk pertama kalinya.

"Jakarta, I'm truly speechless. Over 5.000 of you singing every lyric with me. I'll remember this night forever," ujar Laufey kala itu.

Single pertama dari album ini, From The Start, sebelumnya telah mengumpulkan 20 juta streams secara global sejak dirilis bulan lalu, dan berhasil meraup 1 juta stream di Spotify pada hari pertamanya dirilis.

Album baru ini mengikuti album perdana Laufey pada 2022, Everything I Know About Love, yang berhasil mencapai peringkat #1 di chart Billboard untuk Alternative New Artist Album dan menampilkan single hits, Valentine, yang mencapai peringkat #1 di Spotify Jazz Chart.

Everything I Know About Love dipuji oleh The Fader yang mengatakan, "Laufey mampu mencampurkan pop dengan sentuhan klasik, dan Laufey dapat dengan mudah menangkap emosi sehari-hari, seperti jatuh cinta, dengan tingkat musikalitas dan kecerdikan yang tidak biasa," sementara Consequence menambahkan, "Laufey sangat cekatan dalam menggabungkan elemen-elemen baru dari musik modern dengan suara klasik jazz yang lebih tradisional, dan bsia mengartikulasikan perasaan dorongan dan daya tarik perasaan cinta dan juga kehilangan dengan gayanya yang khas."

Jika sebelumnya Everything I Know About Love menampilkan sisi hopeless romantic Laufey, pada Bewitched, Laufey memiliki pandangan berbeda yang lebih matang.

Laufey menjelaskan, "Ini adalah album tentang cinta, baik itu cinta kepada seorang teman, kekasih, atau kehidupan itu sendiri. Album pertama juga banyak membahas hal-hal seperti pindah dari rumah masa kecil dan pindah ke kota baru untuk pertama kalinya—menjadi dewasa. Dengan album ini, aku mengalami sedikit lebih banyak dari itu, dan aku menulis tentang keajaiban dalam cinta saat masih muda."

Bewitched dico-produseri oleh Laufey dan Spencer Stewart, dengan semua lagu ditulis oleh Laufey, kecuali satu lagu yang bernuansa jazz. Selain itu, Philharmonia Orchestra yang berbasis di London juga turut bermain beberapa lagu dalam album ini.

Selain itu, Laufey akan merayakan album ini dengan The Bewitched Tour yang akan digelar pada musim gugur mendatang, yang kini sudah terjual habis dalam hitungan menit.

Tur ini akan singgah di tempat-tempat ikonik di seluruh Amerika Utara, termasuk dua malam di Fillmore, San Francisco, Thalia Hall, Chicago, Town Hall, New York City, dan Theatre at the Ace Hotel, Los Angeles. (RO/Z-1)