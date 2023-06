Deretan Game Seru dan Aman untuk Remaja, Cocok untuk Isi Liburan Sekolah

Waktu liburan sekolah telah tiba. Banyak hal yang bisa dilakukan anak-anak dan remaja untuk mengisi waktu luangnya di momen liburan, salah satunya dengan bermain game. Saat ini telah tersedia banyak pilihan game online seru yang bisa jadi pilihan untuk menghilangkan bosan selama liburan sekolah.

Berikut deretan game online seru dan aman yang dapat dimainkan oleh remaja saat libur sekolah.

1. . Minecraft

Minecraft adalah permainan yang kreatif dan mendidik. Dalam game ini, pemain dapat membangun dan menjelajahi dunia virtual dengan menggunakan blok-blok yang berbeda. Minecraft mempromosikan kerja sama, kreativitas, dan pemecahan masalah.

2. Stardew Valley

Stardew Valley adalah permainan simulasi pertanian yang menawarkan pengalaman santai dan menyenangkan. Pemain dapat mengelola kebun mereka sendiri, berinteraksi dengan karakter-karakter yang menarik, dan menjelajahi dunia yang indah. Game ini mengajarkan nilai-nilai kerja keras, manajemen waktu, dan interaksi sosial.

3. Rocket League

Rocket League adalah game balap mobil yang unik. Pemain mengendalikan mobil dan berusaha mencetak gol dengan bola yang sangat besar. Game ini menawarkan aksi cepat dan kompetitif, sambil mempromosikan kerja sama dan strategi dalam tim.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild adalah game petualangan epik yang menawarkan dunia terbuka yang luas untuk dijelajahi. Pemain akan memainkan peran Link dalam mencari petunjuk dan menghadapi tantangan menarik. Game ini memacu pemikiran kritis, eksplorasi, dan pemecahan teka-teki.

5. Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons adalah permainan simulasi kehidupan yang menggemaskan. Pemain tinggal di pulau terpencil dan dapat berinteraksi dengan karakter hewan yang lucu. Mereka dapat berkebun, mendekorasi rumah, dan menjalin hubungan sosial dengan karakter lain. Game ini menawarkan pengalaman santai dan positif.

Meski banyak dikatakan aman dan dipercaya, harus tetap diingat bahwa saat memainkan game, remaja harus memperhatikan waktu layar yang sehat, mengatur jadwal, dan membatasi durasi bermain. Selain itu, orang tua harus terlibat dalam mengawasi jenis game yang dimainkan.

