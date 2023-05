Daftar Game Baru Paling Dinantikan Rilis di Akhir Tahun 2023

Setiap tahun, developer atau perusahaan pembuat game selalu merilis deretan game baru andalan mereka. Setiap bulannya, belasan hingga puluhan game baru rutin dirilis oleh para developer dan perusahaan teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri. Di tahun 2023 ini, puluhan game baru yang sangat dinantikan para pecinta game juga akan dirilis hingga menjelang akhir tahun.

Di antara puluhan daftar game yang akan dirilis hingga akhir 2023 mendatang, berikut ini di antaranya yang paling banyak dibicarakan dan sudah sangat dinantikan perilisannya oleh para pecinta game.

1. The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre adalah game bergenre horor survival yang akan segera dirilis di bulan Agustus 2023 ini. Game yang dikembangkan oleh developer Sumo Digital ini rencananya akan dirilis pada 18 Agustus mendatang.

Game ini merupakan seri dari waralaba The Texas Chain Saw Massacre. Waralaba tersebut dibuat dari adaptasi film horor thriller survival yang sangat populer dengan judul yang sama, The Texas Chain Saw Massacre (1974).

Nantinya game ini akan bisa dimainkan di beberapa platform, yakni PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X dan Series S. Ini merupakan tipe multi-player video game yang bisa dimainkan oleh beberapa pemain sekaligus.

2. Atlas Fallen

Game Atlas Fallen direncanakan akan dirilis pada 10 Agustus 2023 mendatang. Ini adalah video game bergenre aksi, petualangan, dan role-playing yang dikembangkan oleh developer Deck13 Interactive dan dipublikasikan oleh Focus Entertainment. Game ini akan bisa dimainkan di beberapa platform, yakni Windows, PlayStation 5, Xbox Series X dan Series S.

Tokoh dalam game Atlas Fallen akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan dan kesaktiannya. Kekuatan tersebut salah satunya adalah kemampuan menggunakan pasir yang terdapat di sekitarnya sebagai senjata pertahanan diri dan perlawanan. Sepanjang film, pemain akan menghadapi ragam musuh. Mulai dari monster modern hingga karakter-karakter yang terinspirasi dari kisah mitologi barat.

3.Starfield

Ini adalah salah satu game yang sudah lama dinantikan perilisannya oleh para pecinta game. Video game ini dikembangkan oleh salah satu developer game global paling terkenal, Bethesda Game Studio dan dipublikasikan oleh Bethesda Softwork. Game ini sudah diumumkan akan dirilis sejak tahun 2018 lalu.

Starfiled adalah game role-playing dan petualangan tipe single-player video game atau hanya bisa dimainkan oleh satu orang dalam satu sesi permainan. Dalam game ini pemain akan dimanjakan dengan lebih dari 1000 planet yang bisa dijelajahi. Planet yang ada berupa open-world dengan galaksi bintang yang sangat bervariasi.

Pemain akan berperan sebagai bagian dari grup penjelajah angkasa yang bertugas mengumpulkan artefak. Artefak-artefak tersebut diyakini akan bisa membantu menyelamatkan dan membantu menjawab berbagai misteri peradaban.

Akan dirilis pada 6 Septembet, Starfield yang merupakan salah satu proyek game paling ambisius dari Bethesda ini nantinya akan bisa dimainkan di Xbox Seri X dan Seri S, dan Microsoft Windows.

4. Endless Dungeon

Endless Dungeon adalah tipe video game roguelike yang akan mengajak pemain bermain dalam sesi yang sangat intens. Pemain harus menghadapi sesi pertemputan demi pertempuran tanpa jeda. Karena itu, game yang dipublikasikan oleh Sega dan dikembangkan oleh developer Amplitude studios ini sangat cocok bagi pecinta game bergenre aksi, tower defense, twin-stick shooter dan real time strategy.

Rencanaya Endless Dungeon akan dirilis pada 19 Oktober mendatang. Kalian bisa memainkannya lewat beberapa platform, yakni PlayStation 4, Android, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X, Series S, dan Nintendo Switch.

5. Hogwart’s Legacy

Ini adalah satau satu game baru paling populer ketika dirilis di awal tahun 2023. Game ini bisa dimainkan di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Seri X dan Seri S, Xbox One, Nintendo Switch, dan Microsoft Windows. Di 14 November mendatang, Warner Bros selaku publisher atau penerbitnya akan merilis versi barunya.

Hogwarts Legacy adalah game dengan genre aksi, petualangan, teka-teki, yang juga dipenuhi dengan narasi yang seru dan menegangkan. Persis dengan film-film Harry Potter yang sangat sukses. Para tokoh di video game ini akan berpetualang dengan latar semesta Wizarding World di akhir tahun 1800-an, satu abad sebelum kisah Harry Potter yang tertuang di novel karya JK Rowling bermula.

Karena sajiannya yang mengagumkan dan tak membosankan, game ini mendapat banyak ulasan atau review positif di berbagai platform game. Hogwart’s Legacy juga berhasil meraih penghargaan di ajang Game Award 2023 untuk kategori Most Anticipated Game.

6. Avatar: Frontiers of Pandora

Sama dengan Starfiled, Avatar: Frontiers of Pandora juga merupakan salah satu video game yang sudah lama dinantikan. Ini merupakan game yang dikembangkan oleh developer Ubisoft yang bocoran perilisannya sudah dikeluarkan sejak tahun 2021. Setelah menunggu selama dua tahun, game ini akhirnya akan dirilis pada Desember 2023 mendatang, meski belum ada tanggal pastinya.

Sama seperti namanya, game ini merupakan adaptasi dari film Avatar. Dengan genre yang sama yakni fantasi, petualangan, dengan narasi cerita yang kuat. Dari beberapa teaser yang sudah diluncurkan, dapat terlihat game ini menghadirkan kualitas grafis yang menawan.

Kalian akan bisa memainkan Avatar: Frontiers of Pandora di beberapa platform, yakni PlayStation 5, Xbox Seri X dan Seri S, Microsoft Windows, dan Amazon Luna.

7. Bomb Rush Cyberfunk

Game ini dikembangkan oleh developer indie atau independen, Team Reptile. Sebelumnya Bomb Rush Cyberfunk direncanakan rilis pada 2022, tetapi pihak developer mengatakan mereka memutuskan menunda demi menghadirkan kualitas yang lebih mumpuni. Rencananya game ini akhirnya akan dirilis pada Desember 2023 mendatang,

Bomb Rush Cyberfunk adalah game dengan genre aksi dan petualangan dengan gaya yang lebih funky. Akan ada deretan lagu-lagu funky yang terinspirasi dari beberapa acara radio yang dihadirkan di game ini. Sangat cocok bagi kalian yang gemar bermain game petuangan dan aksi tetapi yang tidak terlalu intens dan melelahkan. Nantinya game ini akan bisa dimainkan di Microsoft Windows, Linux, macOS, dan Nintendo Switch.

Itulah beberapa deretan game yang direncanakan akan dirilis menjelang akhir 2023 mendatang, mari kita bersabar menunggu peluncurannya, ya!

