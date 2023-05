Gara-Gara Penyakit Langka, Celine Dion Batalkan Tur Dunia

PENYANYI Celine Dion, 55, membatalkan tur dunianya pada 2023 dan 2024 karena gangguan neurologis langka yakni Stiff-Person Syndrome. Pengumuman tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya.

Gangguan neurologis merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf seperti otak, otot, dan bagian saraf lainnya. Sementara Stiff-Person Syndrome merupakan kelainan neurologis yang menyebabkan penderita mengalami kaku pada otot badan dan perut atau bagian tengah tubuh.

"Dengan rasa kecewa yang luar biasa, saya hari ini mengumumkan pembatalan semua tanggal tur dunia Courage yang tersisa yang saat dijual untuk 2023 dan 2024," kata Dion dikuti dari Instagram pribadinya, Sabtu (27/5).

Dion mengungkapkan saat dunia mulai bangkit dari pandemi covid-19 dirinya masih harus berjuang melawan penyakitnya. Sayangya, hingga saat ini, dirinya harus dirawat karena kondisi medis terdiagnosa yang menyebabkan tidak bisa melajutkan tur dunia Courage.

Pelantun My Heart Will Go On tersebut harus bekerja keras untuk pemulihannya, tetapi saat ini tidak berhasil mempersiapkan dan melakukan sisa tur.

Sisa jadwal tur dunia yang akan dibatalkan yakni di Amsterdam, Belanda pada 26 Agustus 2023, pada 4 Oktober 2023 di Helsinki, Finlandia, kemudian dari 6 Maret 2024 di Praha, Rep Ceko hingga 22 April 2024 di London Inggris.

Dion sangat berharap suatu hari nanti, dirinya akan dapat datang ke semua kota di Eropa yang dibatalkan tersebut untuk tampil bagi para penggemarnya yang luar biasa.

"Saya sangat menyesal sekali lagi mengecewakan kalian semua. Saya bekerja sangat keras untuk membangun kembali kekuatan saya, tetapi tur bisa sangat sulit. Bahkan ketika Anda 100%. Tidak adil bagimu untuk terus menunda pertunjukan, dan meskipun itu menghancurkan hatiku, sebaiknya kita batalkan semuanya sekarang sampai aku benar-benar siap untuk kembali ke panggung lagi," ungkapnya.

"Aku ingin kalian semua tahu, aku tidak akan menyerah dan aku tidak sabar untuk melakukannya sampai jumpa lagi," ucap Dion.

Dion telah menyelesaikan 52 tanggal pertama tur dunia Courage di Amerika Utara sebelum pandemi muncul dan menghentikan tur pada Maret 2020.

Pada awal 2021, ketika industri hiburan masih bekerja di bawah pembatasan ketat covid-19, Dion ambil bagian dalam film pertamanya, Love Again, yang dibintangi Priyanka Chopra Jonas dan Sam Heughan.

Sejak itu, Dion mengungkapkan dia telah didiagnosa dengan kondisi langka yang disebut stiff-person syndrome, yang menyebabkan kejang otot yang parah secara terus menerus, dan yang membuatnya tidak bisa tampil. Tim medis Dion terus mengevaluasi dan merawat kondisi tersebut.

Semenatar itu, tiket yang dibeli untuk 42 jadwal yang dibatalkan akan dikembalikan melalui titik penjualan awal. (Z-1)