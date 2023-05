Rocker Legendaris Tina Turner Tutup Usia

ROCKER legendaris Tina Turner meninggal dunia, Rabu (24/5) waktu setempat, di usia 83 tahun setelah lama menderita sakit.

"Dengan penuh duka, kami mengumumkan meninggalnya Tina Turner," ungkap pernyataan di akun Instagram resmi peraih delapan penghargaan Grammy itu.

"Lewat musik dan gairahnya untuk hidup, dia telah menarik jutaan penggemar dari berbagai penjuru dunia dan menjadi inspirasi bagi musisi-musisi masa depan."

"Hari ini, kita mengucapkan selamat tinggal kepada seorang sahabat yang meninggalkan kita dengan karya terbaiknya, musiknya. Kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarganya."

"Tina, kami akan sangat merindukanmu," lanjut pernyataan tersebut.

Agen Turner, Bernard Doherty, mengonfirmasi berita duka itu dengan mengatakan dunia telah kehilangan seorang legenda dan teladan.

Doherty mengatakan Turner meninggal dunia di rumahnya di Kusnacht, Swiss, setelah lama menderita sakit. Dia tidak menjelaskan penyakit yang diderita Turner.

Turner pertama kali mencuri perhatian dunia enam dekade lalu bersama suaminya Ike Turner.

AFP/Patrick T. Fallon--Seorang penggemar meletakkan bunga di bintang Tina Turner di Hollywood, California.

Pasangan itu merekam sejumlah lagu hits sepanjang 1960-an dan 1970-an.

Setelah pernikahan mereka yang diwarnai KDRT berakhir, Turner memulai karier solo yang sangat sukses.

Dalam dekade berikutnya, Turner menggelontorkan sejumlah lagu hits seperti What's Love Got to Do With It, Private Dancer, serta The Best.

Lagu We Don't Need Another Hero menjadi soundtrack film Mad Max Beyong Thunderdome, film keluaran 1985 yang dibintangi oleh Mel Gibson.

Satu dekade kemudian, Turner menyanyikan lagu Goldeneye dan menjadi salah satu penyanyi terpilih yang mengisi soundtrack film James Bond.

Reaksi

Reaksi atas kematian Turner dengan cepat mengalir dari berbagai pihak.

Penyanyi Gloria Gaynor lewat Instagram memuji karier Turner.

"Saya amat sangat berduka mendengar mengenai kematian Tina Turner, seorang legenda yang membuka jalan bagi banyak perempuan di musik rock," ungkap Gaynor.

"Dia meraih kebanggaan dan kesuksesan yang jarak diraih banyak orang pada masanya dan genre ini. Dia akan sangat dirindukan," lanjutnya.

Legenda NBA Magic Johnson mengunggah foto Turner dan menyebut rocker itu sebagai salah satu penyanyi favoritnya.

"Saya telah berulang kali menonton penampilannya dan saya bisa mengatakan dia selalu menampilkan pertunjukkan terbaik yang pernah saya lihat," cicit mantan bintang Los Angeles Lakers itu.

Penyanyi Ciara mencicit, "Surga mendapatkan tambahan malaikat. Beristirahatlah dengan damai Tina Turner. Terima kasih atas inspirasi yang Anda berikan untuk kami semua."

Aktor Forest Whitaker memuji suara, tari, dan semangat Turner. Namun, dua juga menggarisbawahi kemampuan Turner untuk bangkit dari keterpurukan.

"Saat kami mengenang dia, mari kita merefleksikan daya juangnya dan betapa hebatnya dia setelah melewati hari-hari tergelapnya. Terima kasih karena berbagi talenta Anda, Tina."

Personel Rolling Stone Ronnie Wood menyebut Turner sebagai Ratu Musik Rock dan Soul.

Sementara NASA mencicit, "Warisan Turner akan abadi di antara bintang-bintang." (AFP/Z-1)