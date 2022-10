Mattel Rilis Boneka Barbie Versi Tina Turner

PENYANYI rock Tina Turner kini memiliki replika boneka Barbie-nya sendiri sebagai bagian dari Seri Musik dari Mattel.

Tampilan pemenang Grammy itu, mengenakan pakaian yang dia gunakan dalam video musik ikonik What's Love Got to Do With It. Lagu tersebut akan merayakan ulang tahunnya yang ke-40.

Barbie Tina mengenakan gaun mini hitam, jaket denim, celana ketat hitam tipis, dan sepatu hak hitam.

Baca juga: HBO Hadirkan The Bee Gees dan Tina Turner

Bagian yang paling menonjol dari boneka itu adalah rambut bervolume dan bertekstur khas Tina, gaya yang sering gunakan sepanjang 1980-an saat dia mengubah citra dirinya sebagai penyanyi solo.

"Kami menggunakan banyak tangkapan layar untuk melihat rambut di semua sudut. Banyak godaan dan penggunaan hairspray," ujar desainer Bill Greening, dikutip dari Variety, Kamis (20/10).

What's Love Got to Do With It menjadi lagu tunggal pertama dan satu-satunya dari penyanyi itu di tangga lagu Billboard Hot 100 pada 1984.

Lagu tersebut juga menjadi judul film biografi 1993 tentang Turner, yang dibintangi oleh Angela Bassett. Turner membawa pulang tiga penghargaan untuk lagu tersebut di Grammy Awards 1985.

"Barbie bangga untuk menghormati karier tidak tertandingi dari Queen of Rock n Roll dengan boneka Barbie @TinaTurner," kata Mattel.

"Kolektor dan penggemar musik sama-sama dapat merayakan ikon musik dengan boneka signature #Barbie baru," lanjut produsen Barbie itu.

Boneka Tina akan bergabung dengan musisi lain seperti David Bowie dan Gloria Estefan. (Ant/OL-1)