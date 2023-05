Beartooth Rilis Single Sunshine!

BAND rock Amerika Serikat (AS) peraih sertifikat emas sekaligus miliaran stream, Beartooth, yang beranggotakan Caleb Shomo (vokalis), Zach Huston (gitaris), Will Deeely (gitaris), Oshie Bichar (pemain bass), dan Connor Denis (drummer), baru saja meluncurkan single terbaru mereka Sunshine!, yang menampilkan semua ciri khas lagu serba banger Beartooth.

Dengan bagian chorus yang mudah untuk diingat dan juga anthemik, Sunshine! memiliki bagian breakdown yang akan membuat siapa pun yang mendengarkan ingin meninju tangannya ke udara.

"Sunshine! membahas tentang banyak hal, yang paling jelas adalah tentang depresi musiman yang orang hadapi," kata Shomo. "Ini selalu menjadi hal yang kentara dalam hidupku, tetapi seiring bertambahnya usia, perasaan ini semakin intens. Lagu ini juga tentang bangkit dari tempat atau situasi yang gelap, di mana hal itu aku alami dari 2020 sampai 2021. Pada akhirnya, hidup itu harus dinikmati dan lagu Beartooth juga tidak selalu harus menyedihkan."

Beartooth, baru-baru ini, mendapatkan nominasi Libera Award untuk kategori Best Heavy Record untuk single 2022 mereka, Riptide, yang sekarang sudah mengumpulkan lebih dari 20 juta streaming.

Mereka juga baru menyelesaikan tur 18 tanggal di Inggris dan Eropa, tempat Beartooth tampil di pertunjukkan terbesar dalam karier mereka, termasuk di Wembley Arena yang ikonik. Ini sekaligus menandai tur luar negeri Beartooth yang tersukses sepanjang sejarah mereka.

Beartooth juga akan memulai tur co-headline Trivium di AS, yang siap digelar sepanjang 38 tanggal, diikuti dengan Australia dan juga Eropa, dan diakhiri di Blue Ridge Rock Festival. (RO/Z-1)