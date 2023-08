Beartooth Rilis Single Baru Doubt Me Serta Video Musiknya.

BAND peraih sertifikat emas dan miliaran stream asal Amerika Serikat (AS), Beartooth, yang beranggotakan Caleb Shomo (vokalis), Zach Huston (gitaris), Will Deeely (gitaris), Oshie Bichar (pemain bass), dan Connor Denis (drummer), Senin (28/8), merilis single baru berjudul Doubt Me beserta video klip resminya.

Di video klip tersebut, Beartooth memperlihatkan keseriusan dan juga attitude mereka ketika membawakan lagu secara langsung.

Single terbaru ini juga merupakan bagian dari album mendatang mereka, The Surface, yang akan dirilis pada 13 Oktober mendatang melalui Red Bull Records.

Baca juga: Beartooth akan Rilis Album The Surface pada 13 Oktober

Seperti rilisan sebelumnya, The Surface adalah album yang menunjukkan perjalanan yang sangat penting dan juga personal bagi sang vokalis, Shomo, yang tidak pernah ragu untuk berbagi pengalamannya pribadi secara terus terang dalam musiknya dan dengan para penggemarnya.

Namun, ia telah mencapai titik balik dengan pandangan yang lebih optimistis terhadap hidup dan menunjukkan pertumbuhan luar biasa sebagai seorang seniman dan manusia melalui lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari album ini.

Mengenai single terbarunya Doubt Me, Shomo mengatakan, "Kita semua memiliki struggle kita sendiri yang kita hadapi secara diam-diam."

Baca juga: Beartooth Rilis Single Sunshine!

"Terkadang, sulit memang untuk menjelaskan apa yang kita sedang hadapi ke orang-orang di sekitar kita. Apa yang mungkin orang lain pandang sebagai sebuah kelemahan sebenarnya adalah pertempuran yang nantinya bisa kita coba taklukkan. Berada di dalam situasi di mana banyak perubahan memang tidak pernah mudah, dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang tidak paham juga membuat perasaan ini semakin terasa berat. Ketahuilah ketika kita berada dalam momen-momen seperti ini, terkadang kita harus merendahkan kepala kita dan coba berjuang dengan sebaik-baiknya, terlepas dari apa pun yang orang lain mungkin katakan tentang kapasitas kita di saat itu," tambahnya.

Single pertama dari album mendatang Beartooth Might Love Myself, telah menjadi sebuah lagu hit di daftar katalog band tersebut.

Single tersebut berhasil menjadi lagu yang paling cepat naik di tangga nada lagu rock di berbagai radio dan juga masuk ke dalam chart Top 20 dalam kurun waktu 3 minggu.

Selain itu, semua lagu yang dirilis sebelumnya seperti Riptide, Sunshine, dan Might Love Myself telah mengumpulkan hampir 50 juta stream sejauh ini. Beartooth secara rata-rata mengumpulkan kurang lebih 2,3 juta stream per bulan di seluruh platform. (RO/Z-1)