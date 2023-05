Enter Shikari Rilis Album A Kiss for the Whole World

ENTER Shikari telah merilis album terbaru yang sudah dinanti-nanti, A Kiss for the Whole World.

Seperti biasa, Enter Shikari memulai album baru mereka dengan sebuah kalimat pernyataan yang kuat yaitu, "Be embraced, billions."

Dari lagu utamanya A Kiss for the Whole World x, semua orang dapat melihat ambisi band ini yang berkarya agar bisa merangkul lebih banyak lagi orang, karena itu album terbaru ini adalah album yang dinilai paling hidup dan sangat motivasional.

Tiga single yang dirilis sebelumnya (pls) set me on fire, It Hurts, dan Bloodshot, membawa kita ke dalam perjalanan yang ada pada album baru ini saat kita diminta agar menjadi lebih spontan, mendorong rasa untuk berani untuk menjelajah, dan juga mempertimbangkan sifat perubahan dari identitas seseorang atau diri sendiri.

Vokalis sekaligus produser utama, Rou Reynolds, mengatakan, "Aku sangat bersemangat untuk merilis album sanggar ini! Ini album yang sangat hidup, penuh dengan perasaan, dan aku tidak sabar untuk orang-orang merasakan musik yang sudah kami garap. Berdasarkan respon lagu-lagu yang sudah kami mainkan dalam konser, aku yakin ini akan sangat dinikmati oleh orang-orang."

Bagi Enter Shikari, pembaruan, ketahanan, dan kebangkitan selalu menjadi sebuah prioritas ketika memperkenalkan lagu-lagu baru mereka, yang juga mendapatkan dukungan dari beberapa media ternama di Asia.

Sejak tiga tahun yang lalu saat Enter Shikari merilis album terakhir mereka yang masuk ke peringkat ke-2 di Inggris, Nothing Is True & Everything Is Possible – ada gunanya untuk mengingat kembali pertanyaan terakhir yang dilempar oleh band ini kepada para pendengarnya, "Apakah ini awal yang baru? / Atau kita sudah dekat dengan akhir?"

Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka benar-benar mendekati akhir ketika peristiwa-peristiwa di awal 2020-an seperti pandemi covid-19 meredupkan kesempatan mereka untuk bisa panggung secara langsung dan bertemu dengan para penggemar mereka.

"Ketika itu, terasa jelas kami, sebagai musisi, mengalami kematian dari band kami." jelas Rou Reynolds.

Pada musim semi 2022, Enter Shikari pergi ke kota pesisir Chichester dan sebuah rumah petak yang sudah rusak, untuk membangun kembali studio mereka dan merekam momen kebangkitan mereka setelah melewati masa sulit di era pandemi.

Dengan menggunakan tenaga surya untuk merekam album – seperti yang diungkapkan Reynolds "untuk membawa kembali beberapa rasa naif" – sifat hidup dan warna-warni dalam A Kiss for the Whole World menjadi nyata.

Reynolds melanjutkan, "Ini semua kembali ke dasar. Band ini - teman-teman terbaik - berkumpul di sebuah rumah petak yang sudah tua, jauh dari segala tempat. Tanpa listrik, dan siap untuk menemukan diri kami kembali. Album ini didukung oleh matahari, benda terkuat dalam tata surya kita. Dan aku pikir kalian bisa merasakannya. Ini adalah kumpulan lagu yang mewakili rekoneksi yang sangat dahsyat dengan apa itu Enter Shikari. Ini adalah awal dari babak kedua kami." (RO/Z-1)