Enter Shikari Rilis Single Bloodshot

BAND rock asal Britania Raya, Enter Shikari, merilis Bloodshot, yang merupakan single ketiga dari album terbaru mereka yang sangat ditunggu-tunggu berjudul A Kiss For The Whole World, yang akan dirilis pada 21 April melalui SO Recordings / Ambush Reality.

Bloodshot merupakan kelanjutan dari dua single yang telah dirilis sebelumnya, "(pls) set me on fire" dan "It Hurts", yang langsung dicintai para penggemar Enter Shikari.

Bagi Enter Shikari, kebangkitan merupakan tema yang mereka bawakan dalam musik baru mereka untuk dunia. Namun, dalam Bloodshot, band itu memiliki banyak pertanyaan untuk para pendengar dan diri mereka sendiri.

Produser dan vokalis Rou Reynolds menjelaskan: "Setiap hari rasanya aku selalu bertanya-tanya, 'Apakah artikel ini bias? Apakah pernyataan ini benar? Apakah aku harusnya lebih peduli tentang isu ini, atau lebih santai? Apakah aku sedang dimanipulasi dan diprovokasi?'"

"Bloodshot bercerita tentang sulitnya merasa yakin akan suatu kebenaran, dan bagaimana mudahnya untuk tidak berpikir kritis dan mengikut saja. Semua orang rasanya marah kepada semua orang dan segala hal, dan ini sangat melelahkan. Rasanya media sosial menghipnotis kita untuk saling membenci," lanjutnya.

Tiga tahun telah berlalu sejak perilisan album terakhir mereka Nothing Is True & Everything Is Possible, yang menduduki posisi #2 di Inggris.

Saat ini menjadi momen yang tepat untuk mengingat kembali pertanyaan yang band ini berikan kepada para penggemar mereka: "Apakah ini adalah awal yang baru? / Atau apakah kita sudah dekat pada sebuah keakhiran?".

Siapa sangka ternyata dunia terasa seperti akan berakhir di awal dekade 2020-an.

"Saat itu kami merasa sebagai musisi seperti mengalami kematian band kami," cerita vokalis dan keyboardis Rou Reynolds.

Salah satu kunci dari popularitas Enter Shikari berasal dari penampilan live mereka di Download Festival Pilot 2021 di depan 10.000 penggemar mereka.

Di momen inilah Reynolds juga menyadari suatu hal yang mendefinisikan album A Kiss For The Whole World yang menjadi album ke-7 dari mereka.

"Aku tidak menyadari sebelumnya bagaimana koneksi fisik dan secara langsung dengan orang-orang merupakan hal yang sangat penting dalam proses penulisan musikku," ceritanya.

Enter Shikari tidak hanyalah sebuah band dengan empat anggota, namun ratusan ribu pendengar Enter Shikari.

Single utama dari album ini, "(pls) set me on fire" merupakan awal dari evolusi terbaru band ini. Kata-kata pertama yang kita dengar dari Enter Shikari 2.0 tak lagi merupakan sebuah pertanyaan, namun perintah, "Please set me on fire."

Dalam kata lain, nyalakan api dalam diri kami dan bebaskanlah kami. Ini merupakan awal baru Enter Shikari yang berani.

Reynolds berbagi tentang konsep dari single ini, "Sejujurnya aku kira aku sudah tidak ada harapan. Aku tak pernah merasa sangat terpisah dari jiwaku. Aku tak menulis lagu selama hampir dua tahun. Rekor terlama aku tak menulis lagu sebelumnya adalah dua minggu. Aku merasa hancur. Seolah otakku bertanya, 'Apa gunanya musik bila tak bisa dibagikan? Apa gunanya musik bila tidak bisa dinikmati bersama dengan orang lain?' dan '(pls) set me on fire' terlahir dari rasa keputusasaan itu. Lagu ini merupakan ekspresi energi positif, semua emosi yang terjebak dalam diriku selama dua tahun akhirnya bisa bebas diekspresikan."

Pada musim semi 2022, band ini bertolak ke kota pinggir pantai Chirchester dan tinggal di sebuah rumah di daerah pertanian itu.

Mereka membangun kembali studio mereka dan merekam musik mereka di sana. Dengan hanya menggunakan tenaga surya untuk merekam album terbaru mereka – yang menurut Reynolds adalah cara untuk "membawa kembali sebuah unsur naif dan polos". Kemudian terlahirlah album penuh warna terbaru mereka, 'A Kiss For The Whole World'.

Reynolds melanjutkan: "Kembali ke hal-hal yang utama, band ini, teman-teman baikku, di sebuah rumah sederhana, jauh dari keramaian. Kami siap untuk mengeksplorasi ulang diri kami. Album ini dibuat dengan tenaga surya, objek paling kuat di seluruh tata surya kita. Dan aku rasa para pendengar dapat merasakan bagaimana koleksi lagu dalam album ini merupakan kami yang kembali menemukan koneksi dengan Enter Shikari. Awal dari babak kedua Enter Shikari."

Enter Shikari pernah menghibur para penggemarnya di Indonesia saat mereka tampil di Rolling Stone Cafe Jakarta pada Oktober 2013.

Enter Shikari terdiri dari Roughton "Rou" Reynolds (vokal, programming, keyboard, synthesizer), Chris "Batty C" Batten (bass, vokal latar), Liam "Rory" Clewlow (gitar, vokal latar), dan Robert Rolfe (drum, vokal latar). (RO/Z-1)