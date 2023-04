Ini Daftar 10 Serial Baru yang akan Tayang di Nerflix Bulan Mei 2023

SETIAP bulan Netflix selalu menghadirkan tayangan-tayangan baru untuk pelanggannya. Mulai dari film, serial, dokumenter, hingga program hiburan lainnya. Di bulan Mei 2023, juga akan ada puluhan tayangan baru yang siap menemani waktu luang Anda.

Berikut ini 10 serial yang akan tayang di Netflix di bulan Mei 2023.

1. Love Village

Love Village adalah serial asal Jepang yang bergenre drama romantis. Menceritakan seorang tokoh lelaki muda berusia 35 tahun yang diperankan oleh Atsushi Tamura. Ia berpindah ke sebuah daerah untuk mencari pengalaman hidup yang mengantarkannya pada kisah percintaan yang menarik. Love Village akan mulai tayang di Netflix pada tanggal 2 Mei.

2. Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Ini adalah serial yang sudah ditunggu oleh para penggemar keluarga Bridgerton. Serial ini secara khusus dibuat untuk menceritakan kisah hidup sang ratu di dua serial Bridgerton sebelumnya. Ratu Charlotte adalah sosok dengan karakter kuat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan para tokoh di serial Bridgerton. Serail ini akan mulai tayang pada 4 Mei.

3. Sanctuary

Satu lagi film Jepang yang akan tayang di Netflix pada Mei 2023, Sanctuary. Ini adalah film yang disutradarai oleh Kan Eguchi dan dibintangi oleh Wataru Ichinose dan Shôta Sometani. Serial ini akan menceritakan perjalanan hidup seorang anak yang bermimpi menjadi pesumo atau atlet sumo. Dia harus menghadapi lika-liku dan perjuangan berat untuk mencapai mimpinya. Serial ini akan tayang pada 4 Mei.

4. Mulligan

Pecinta animasi tidak boleh terlewat menonton Muliigan. Ini adalah serial animasi bergenre komedi satir yang menceritakan tentang keadaan ketika bumi dihandurkan oleh alien. Dalam kondisi tersebut sekelompok orang dengan karakter yang berbeda selamat dan berusama membangun kembali Amerika. Serial ini dibuat oleh Robert Carlock dan Sam Means dan akan tayang pada 12 Mei.

5. Xo, Kitty

Film Xo, Kitty adalah serial spin off dari film To All The Boys yang memiliki genre komedi romantis. Ditulis oleh Jenny Han, film ini dibintangi oleh Anna Cathcart, Choi Min Young, dan Anthony Keyvan. Serial ini mengisahkan tentang perjalanan cinta Kitty Song (Anna Cathcart) dengan seorang pemuda asal Korea Selatan. Kitty Song adalah adik dari Lara Jean (Lana Condor) di film To All The Boys yang baru saja pindah dari Portland, Amerika Serikat ke Seoul, Korea Selatan untuk bersekolah. Serial ini akan tayang pada 18 Mei.

6. Muted

Usai membunuh orang tuanya enam tahun lalu, Sergio berhenti berbicara. Kini, seorang psikiater ingin mengungkap apa yang terjadi melalui penyelidikan yang menyimpang. Ini merupakan serial asal Jerman yang bergenre thriller, misteri, dan drama. Akan mulai tayang di Netflix pada 19 Mei.

7. Selling Sunset S:6

Ini adalah serial yang menayangkan tentang kehidupan para agen property mewah di AS. Mereka beradu strategi untuk memasarkan properti pada calon-calon pembeli kelas kakap, kalangan atas di AS. Serial ini akan tayang mulai 19 Mei.

8. Fubar

Saat seorang ayah dan putrinya menyadari mereka diam-diam bekerja untuk CIA, sebuah misi penyamaran yang berisiko berubah menjadi persoalan keluarga disfungsional. Ini adalah serial terbaru bergenre aksi dan kriminal yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, dan Milan Carter, serta disutradarai oleh Nick Santora. Fubar akan tayang mulai 25 Mei.

9. Turn of the Tide

Ini adalah serial Portugis yang menceritakan tentang aksi beresiko sekelompok remaja. Mereka berusaha kabur menggunakan kapal dengan membawa berkarung-karung kokain dengan harapan menjadi kaya raya. Serail ini akan tayang mulai 26 Mei.

10. Siren: Survive the Island

Ini merupakan serial reality show asal Korea Selatan. Menayangkan 24 wanita polisi, damkar, pengawal, tentara, atlet, dan pemeran stunt bermitra dalam tim menurut profesi mereka pada kompetisi bertahan hidup di pulau terpencil. Tayangan ini akan mulai hadir pada akhir Mei.

Itulah 10 rekomendasi serial yang akan tayang di Netflix mulai Mei 2023, selamat menonton!

