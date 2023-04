Eight Kembali Viral, Berikut Lirik dan Terjemahannya

IU atau Kim Ji-eun baru saja melakukan duet secara live dengan membawakan lagu Eight bersama Suga BTS dalam acara 'The IU’s Pallete' episode-19, Kamis (10/4). Lagu tersebut merupakan projek kolaborasi antara IU dan Suga BTS sejak tiga tahun silam.

Berikut lirik dan terjemah lagu Eight milik IU yang diproduseri oleh Suga BTS. Lagu ini telah diaransemen ulang oleh Suga BTS dan diperkenalkan tadi malam.

Eight - IU (Prod & Feat by Suga of BTS)

Verse 1: UI

So are you happy now?

Jadi, apakah kau sekarang bahagia?

Finally happy now are you?

Akhirnya, kau bahagia kan sekarang?

mwo geudaeroya nan

Ya, aku juga merasakan hal yang sama

da ilheobeorin geot gata

Kupikirraku tlah kehilangan segalanya

modeun ge mamdaero wassdaga insado eopsi tteona

Semuanya datang sesuka hati dan pergi tanpa pamit

idaeroneun mueosdo saranghago sipji anha

layaknya kisah ini, aku tak ingin mencintai siapapun

da haejil daero

Di mana matahari terbenam

Haejyeobeorin, gieok sogeul yeohaenghae

Sejauh matahari terbenam, aku pergi dengan semua kenangan itu

Chorus: UI

urineun orenji taeyang area

Di bawah matahari senja

geurimja eopsi hamkke chumeul chow

Kita menari tanpa bayangan

jeonghaejin ibyeol ttawineun eopseo

tak ada yang namanya perpisahan (disini)

areumdawossdeon geu gieogeseo manna

Dalam ingatan yang indah, ku temui diriku dimasalau

Forever young

Selamanya kan jadi muda

Post-Chorus: UI

uuu uuuu uuu uuuu

Forever we young

Selamanya kita kan jadi muda

uuu uuuu

ireon akmongiramyeon yeongyeong kkaeji anheulge

Jika ini mimpi buruk, aku takkan pernah mau bangun

Verse 2: Suga

seom geurae yeogin seom seoroga mandeun jageun seom

Sebuah pulau yeah, ini adalah sebuah pulau kecil yang kita buat satu sama lain

ye eum forever young yeongwoniran mareun moraeseong

Ya, um, Selamanya kan jadi muda, "selamanya" layaknya sebuah istana pasir

jakbyeoreun machi jaenanmunja gatji

Perpisahan itu seperti drama tentang bencana

geuriumgwa gati majihaneun achim

Pagi menyambut dengan sebuah kerinduan

seoroga i yeonggeobeul jina

Mari kita melewati keabadian ini

kkok i seomeseo dasi manna

Tuk bertemu sekali lagi di pulau ini

Verse 3:UI

jinadeut nal wirohadeon nuguui maldaero gojak

Seperti apa yang dikatakan seseorang saat mereka menghiburku, tadi

han ppyeomjjari chueogeul ijneun ge cham swipji anha

Tak mudah untuk melupakan kenangan walau hanya sejengkal

sigani jinado yeojeonhi

Bahkan seiring berjalannya waktu, tetap saja

nal butdeuneun geugose

Tempat itu seolah memeluk ku

Chorus: UI

urineun orenji taeyang area

Di bawah matahari senja

geurimja eopsi hamkke chumeul chow

Kita menari tanpa bayangan

jeonghaejin ibyeol ttawineun eopseo

tak ada yang namanya perpisahan (disini)

areumdawossdeon geu gieogeseo manna

Dalam ingatan yang indah, ku temui diriku dimasalau

Forever young

Selamanya kan jadi muda

Bridge: UI

urineun seororeul bego nuwo

Kita berbaring diatas bersebelahan

seulpeuji anheun iyagireul nanwo

Bagikan cerita yang menyenangkan

uulhan gyeolmal ttawineun eopseo

Tidak ada akhir menyedihkan

nan yeongwonhi neol i gieogeseo manna

Aku akan selamanya bertemu denganmu dalam ingatan ini

Forever young

Selamanya kan jadi muda

Post-Chorus: UI

uuu uuuu uuu uuuu

Oh oh oh, oh oh oh oh

Forever we young

Selamanya kita kan jadi muda

Oh oh oh, oh oh oh oh

ireon akmongiramyeon yeongyeong kkaeji anheulge

Jika ini mimpi buruk, aku takkan pernah mau bangun

Bagaimana Army dan Uena, lagu ini selain indah dilirik juga enak didengar dengan padu padan antara suara lembut IU dan vocal serta tempo rapp dari Suga BTS. (Z-10)