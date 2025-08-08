Jazz Gunung Series 3 Ijen Tampilkan Kolaborasi Jazz Internasional dan Lokal

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
SETELAH sukses dengan Jazz Gunung Series 1 dan 2 di Bromo, Jawa Timur pada Juli, Jazz Gunung kembali hadir untuk seri ketiganya di Ijen. Pada dua seri sebelumnya di Bromo, Jazz Gunung berhasil mendatangkan sekitar hampir 12 ribu pengunjung.
Tahun ini, Jazz Gunung telah memasuki tahun ke-17, dengan konsep baru yang digagas secara serial pada edisi kali ini. Di Jazz Gunung Series 3 Ijen yang berlangsung di Jiwa Jawa Resort Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Sabtu, (9/8), Jazz Gunung menghadirkan dua panggung yang menjadi platform berpadunya musik lokal, jazz Indonesia, dan para musisi jazz internasional.
“Di seri ketiga ini, kami menghadirkan dua panggung, ada di area amfiteater dan area UMKM. Festival menjadi tempat untuk menemukan sesuatu yang baru namun juga sesuatu yang familiar. Pada tahun ini, kami memiliki pemain jazz dari Amerika, Polandia, Prancis, dan ada juga dari jazz lokal Banyuwangi. Ini adalah suatu akulturasi budaya untuk sama-sama saling mengenal,” kata CEO Jazz Gunung Indonesia Bagas Indyatmono saat konferensi pers di Hotel Santika Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat, (8/8).
Jazz Gunung Series 3 Ijen dimeriahkan oleh Surabaya Pahlawan Jazz, Jazz Patrol, Dua Empat, The Aartseen Ft. Adam Zagorski, Kevin Yosua Trio Feat. Fabien Mary, Irsa Destiwi Feat. William Lyle, dan Suliyana & Glam Orchestra.
“Kami ingin ada nama-nama baru, nama legend, dan juga ada kolaborasi. Tahun lalu 100% itu dari musisi Indonesia, tahun ini akulturasinya lebih banyak, bisa dibilang ini festival internasional juga. Ini juga memperkuat jazz itu musik global dan Indonesia punya peran di situ,” tambah Bagas.
Jazz Patrol Kawitan, salah satu yang menjadi penampil mengungkapkan nama Jazz Patrol sendiri diinisiasi oleh penyanyi Tri Utami pada 2017. Sebelumnya, kelompok musik tradisional yang membawa musik patrol, musik khas bambu Banyuwangi, dulunya bernama Banyuwangi Putra.
“Kami berasal dari kelurahan Tumenggungan. Konsep kami mempertahankan lagu-lagu Banyuwangi era ‘60-an, yang kami kolaborasikan dengan musik patrol, angklung, dan jazz,” kata Eko, salah satu perwakilan kelompok Jazz Patrol Kawitan.
Tiket Jazz Gunung Series 3 Ijen dibanderol mulai Rp250 ribu. Bagi penonton yang akan membeli tiket, juga bisa mendapat diskon hingga 40% menjadi Rp150 ribu dengan aplikasi Brimo dari BRI. (M-3)
JAZZ Gunung telah hadir sebagai festival tahunan selama 17 tahun hingga saat ini. Membawa konsep baru dengan menghadirkan Jazz Gunung Series yang berlangsung pada 19 Juli, 26 Juli, dan 9 Agustus.
Tahun ini, Jazz Gunung juga akan kembali menghadirkan Jazz Camp, yang menjadi platform perkembangan para musisi-musisi jazz dari generasi terkini.
Indra Lesmana Trio, Aditya Ong Quartet, Straight & Stretch Quartet, dan Rodrigo Parejo Quintet merupakan beberapa line up yang akan memeriahkan Jazz Gunung Ijen.
Modinity Warehouse Sale 2025 kembali hadir 14–17 Agustus di ICE BSD. Rasakan pengalaman fashion sale terbesar tahun ini dan nikmati promo spesial BRI
TOMMY Wavolta bersama dengan sang istri, Dwi Eli Ernawati, berhasil membangun usaha pakan ternak Dara Farm dengan pendanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI.
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
BRI masih menjadi sponsor utama dari kasta teratas kompetisi sepak bola di Tanah Air.
Capaian positif ditunjukkan dari kemampuan BRI Group yang berhasil mencatatkan laba Rp26,53 triliun dengan aset mencapai Rp2.106,37 triliun atau tumbuh 6,52% yoy hingga triwulan II 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved