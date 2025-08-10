Membangun Jejaring melalui Kolaborasi Kampus Top Dunia

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
UNIVERSITAS Islam Bandung (Unisba) melalui Kantor Urusan Internasional (KUI) di bawah koordinasi Wakil Rektor IV, memperkuat jejaring internasional lewat program The 3rd Unisba Global Student Motion (UGEO) 2025 yang digelar pada 27 Juli-2 Agustus 2025 di Singapura dan Malaysia.
Kegiatan ini memiliki nilai strategis penting karena melibatkan universitas papan atas dunia, seperti National University of Singapore (NUS) sebagai kampus peringkat 1 di Asia dan 8 dunia versi QS World University Rankings (WUR), serta Universiti Malaya (UM) sebagai kampus peringkat 1 Malaysia dan 58 dunia versi QS WUR.
Fokus utama kegiatan adalah memperkuat kerja sama global, meningkatkan kompetensi mahasiswa, serta mengembangkan kapasitas sivitas akademika di kancah internasional.
"Kami menegaskan dukungan penuh terhadap peningkatan daya saing lulusan Unisba di tingkat global," ujar Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Humas Unisba Ratna Januarita dalam keterangan pers dikutip Minggu (10/8).
Rangkaian kegiatan UGEO 2025 mencakup program pertukaran pelajar (student mobility), kuliah tamu (guest lecture), kunjungan akademik (academic visit), kunjungan industri (industrial visit), pertukaran budaya (cultural exchange), hingga penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Selama kegiatan, delegasi didampingi Kepala KUI Siska Nia Irasanti, bersama jajaran KUI lainnya.
Sementara, delegasi Unisba terdiri dari dosen, mahasiswa berbagai fakultas, dan perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), mencerminkan semangat kolaborasi lintas disiplin dalam penguatan kapasitas akademik dan global.
Ratna menuturkan melalui UGEO 2025, Unisba menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi Islam yang maju, dan unggul di Asia, dengan komitmen melahirkan talenta global berdaya saing tinggi serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan dunia. (E-4)
