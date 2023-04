Radwimps akan Konser di Jakarta pada 20 Juli

BAND rock Jepang, Radwimps, akan menggelar konser di Basket Hall Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada 30 Juli 2023. Konser, yang dipromotori PK Entertainment dan SOZO itu merupakan bagian rangkaian Radwimps Asian Tour 2023.

Tiket konser Radwimps di Jakarta itu sudah bisa mulai dibeli sejak kemarin, Senin (10/4) pukul 10.00 WIB di laman daring radwimpsinjakarta.com.

Tiket yang ditawarkan terdiri dari dua kategori yaitu Tribune seharga Rp850 ribu dan Festival seharga Rp1.250.000.

Radwimps Asian Tour 2023 merupakan kali pertama Radwimps kembali ke kancah internasional setelah pandemi.

Sebelum bertandang ke Asia, Radwimps lebih dulu menggelar rangkaian tur di Amerika Utara, dimulai pada 16 April di San Jose, Amerika Serikat (AS). Selanjutnya, Radwimps akan melakukan lawatan ke Eropa pada Mei mendatang.

Di Asia, selain Indonesia, Radwimps juga akan bertandang ke Korea Selatan (Korsel), Taiwan, Malaysia, dan Thailand.

"Saya bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraan saya. Sudah tiga tahun dan kami semua tiga tahun lebih tua, tapi, musik kami juga sudah matang. Saya akan menemui kalian seolah-olah kalian adalah kekasih yang ingin saya temui kembali, jadi bersiaplah," tegas vokalis utama Radwimps, Yojiro Noda.

Ia juga mengatakan dirinya tak sabar untuk bertemu dengan para penggemar secara langsung.

Dibentuk pada 2001 dengan debut label utama pada 2005, Radwimps telah mengumpulkan basis penggemar yang luas, utamanya generasi muda, tidak hanya di Jepang tapi juga seluruh dunia.

Radwimps juga telah melahirkan lagi-lagu populer seperti Zenzenzense, Dream Lantern, dan Sparkle.

Setelah karya mereka pada lagu tema untuk film Your Name pada 2016 dan Weathering With You pada 2019, Radwimps berkolaborasi dengan pembuat film Makoto Shinkai memproduksi lagu untuk film Suzume, yang memenangkan Penghargaan Film Akademi Jepang ke-46 2023 untuk Musik Terbaik. (Ant/Z-1)