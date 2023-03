Preston Pablo Rilis Video Klip untuk single Ay Ay Ay

MUSISI dan penulis lagu peraih JUNO Award asal Kanada, Preston Pablo, pekan lalu, merilis video klip untuk single terbarunya, AY AY AY. Lagu itu menjadi momentum Pablo mengawali 2023 dengan meriah sekaligus menunjukkan kemampuan Preston dalam menciptakan lagu pop lantai dansa.

"Lagu ini bercerita tentang sebuah dunia fantasi di mana seluruh mimpiku yang paling liar terjadi. Ini adalah ideku tentang kesuksesan secara material yang aku manifestasikan melalui lagu ini," ungkap Pablo.

Video klip itu dirilis setelah ia berhasil memenangkan JUNO Awards 2023, sebagai Breakthrough Artist of The Year. Ia juga tampil di panggung dan membawakan lagu hit double platinum-nya, Flowers Need Rain dengan musisi-musisi dari 31 East, termasuk Banx & Ranx dan Rêve.

"Saat aku mendengar namaku dipanggil, itu merupakan momen penuh adrenalin," cerita Pablo tentang kemenangannya.

"Sampai sekarang rasanya masih sulit dipercaya. Aku belum benar-benar memprosesnya. Setelah aku mendarat di Toronto, kami langsung pergi mempersiapkan show kami, dan setelah selesai, aku akhirnya bisa memproses kemenangan ini. Aku sangat bersyukur dapat melihat namaku berada di kategori bersama berbagai musisi-musisi hebat lainnya, dan bahkan berhasil menang. Aku sangat senang semua waktu dan energi yang aku berikan di tahun kemarin terbayar, dan ingin terus membangun karirku dan tak sabar berbagi musik-musik baru dengan dunia!" lanjutnya.

Pablo menutup 2022 dengan Love You Bad, yang dengan sempurna memamerkan keahlian penulisan lagunya yang kental dengan melodi R&B yang lembut.

Love You Bad juga menunjukkan kemampuan Pablo dalam menggabungkan berbagai genre musik.

Tahun lalu merupakan tahun yang menuai berbagai sukses bagi Pablo salah satunya saat single Flowers Need Rain, yang ia tulis bersama produser-penulis lagu multi-platinum Banx & Ranx, masuk ke berbagai chart.

Single yang telah disertifikasi platinum itu kini telah meraih lebih dari 65 juta stream secara global dan menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara.

Flowers Need Rain juga baru-baru ini menduduki posisi #1 sebagai lagu yang paling banyak dicari di Shazam di Kanada, dan masuk ke berbagai chart Viral Top 50 di Spotify. (RO/Z-1)