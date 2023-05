Preston Pablo Rilis Single dan Video Klip For Keeps

MUSISI dan penulis lagu bersertifikasi platinum peraih penghargaan Juno asal Kanada, Preston Pablo, merilis single dan video klip terbarunya, For Keeps melalui 31 East/ Republic Records/ Universal Music Canada.

Setelah meraih tiga platinum, masuk ke Top 5 di chart Top 40, dan meraih penghargaan Junio pada 2023 untuk kategori Breakthrough Artist of the Year, Preston Pablo semakin ramai dibicarakan di industri musik dunia sejak perilisan single hitnya, Flowers Need Rain.

Karya terbaru Preston, For Keeps, penuh dengan energi, seperti single sebelumnya, AY AY AY, yang mendapatkan sambutan hangat di Asia, termasuk Indonesia – masuk ke New Music Friday di Spotify di berbagai negara, masuk ke Breaking Pop playlist di Apple Music, dan juga berbagai playlist di KKBOX, serta radio-radio di Indonesia.

"Lagu ini adalah tentang terus mencoba," ujar Pablo. "Bahkan setelah beberapa kali gagal dalam cinta, namun kita terus berusaha. Seperti kisah cinta klasik di mana seseorang seolah sulit untuk dimenangkan, hingga membuat yang lainnya mengejar dengan lebih giat, inilah inspirasi lagu ini."

Rilisan ini merupakan kelanjutan dari pencapaian Pablo yang berhasil membawa penghargaan Juno 2023. Di malam penghargaan Juno, ia tampil membawakan Flowers Need Rain dengan musisi-musisi dari label 31 East lainnya, yaitu Banx & Ranx dan Rêve.

Preston merilis berbagai single sepanjang 2022 termasuk Love You Bad, yang dengan sempurna memamerkan keahlian penulisan lagunya yang kental dengan melodi R&B yang lembut.

Love You Bad juga menunjukkan kemampuan Preston dalam menggabungkan berbagai genre musik.

Tahun lalu merupakan tahun yang menuai berbagai sukses bagi Preston salah satunya saat single Flowers Need Rain, yang ia tulis bersama produser-penulis lagu multi-platinum Banx & Ranx, masuk ke berbagai chart.

Single yang telah disertifikasi platinum itu kini telah meraih lebih dari 79 juta stream secara global dan menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara.

Flowers Need Rain juga baru-baru ini menduduki posisi #1 sebagai lagu yang paling banyak dicari di Shazam di Kanada, dan masuk ke berbagai chart Viral Top 50 di Spotify (Jerman, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan banyak lagi), memenangkan penghargaan SOCAN sebagai lagu Anglophone paling populer tahun ini, dan mengumpulkan lebih dari 200 juta audience impressions di radio-radio Kanada.

Selain Kanada, Preston juga memiliki penggemar yang terus berkembang di Asia. Indonesia, saat ini, masuk ke dalam daftar Top 10 negara yang paling sering memainkan musiknya.

Dengan nuansa musik Preson yang unik dan khas, ia telah menarik perhatian berbagai pendengar di seluruh dunia dan menjadi salah satu musisi yang kini sedang ramai dibicarakan. (RO/Z-1)