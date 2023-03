Babymetal akan Tampil di Indonesia, Ini Harga Tiketnya

GRUP vokal metal asal Jepang Babymetal siap tampil di Indonesia melalui gelaran tur dunia bertajuk BABYMETAL WORLD TOUR 2023 IN JAKARTA pada 25 Mei 2023 pukul 20.00 WIB di ICE BSD City, Tangerang.

Promotor iMe Indonesia akhirnya mengumumkan rincian tiket konser mereka, Selasa (28/3).

Melalui keterangan tertulis, iMe Indonesia membagi tiket menjadi tiga kategori dengan harga berbeda yakni VIP (Standing) Rp2,3 juta, Cat 1 (Standing) Rp1,9 juta dan Cat 2 (Standing) Rp1,6 juta. Harga tiket itu belum termasuk pajak 15% dan biaya penanganan tiket.

Mereka menjadwalkan penjualan tiket dimulai pada 3 April 2023 pukul 11.00 WIB di Loket.com.

Babymetal, grup vokal metal naungan Amuse itu, beranggotakan Suzuka Nakamoto sebagai Sumetal dan Moa Kikuchi sebagai Moametal.

Setelah tiga tahun sempat vakum , mereka kembali dengan merilis album baru yang bernama The Other One pada 2022.

Sebelumnya, iMe Indonesia resmi mengumumkan tur dunia mereka di Asia dan Australia di Indonesia pada 15 Maret lalu. (Ant/Z-1)