Reality Ungkapkan Keresahan Eksistensial Sarah Barrios

PENYANYI-penulis lagu asal Amerika Serikat (AS) Sarah Barrios baru saja merilis single terbarunya, Reality. Sebuah lagu ballad piano, Reality membagikan sisi yang tak pernah dilihat sebelumnya dari musisi asal Los Angeles ini dan sekaligus menjadi karya pertamanya sejak April 2022.

Lewat nuansa penulisan lagu Reality yang seakan menghantui, Barrios mengekspresikan perasaan terisolasi yang ia alami selama suatu periode yang mengusik kesehatan emosional dan mentalnya.

Ia bercerita, "Aku menulis lagu ini saat aku merasa terisolasi dan mengalami depresi. Dunia di sekitarku terlihat kosong, gelap dan asing, dan aku merasa seperti hanya aku sendiri yang melihat hal ini,"

Dengan hanya diiringi piano, suara dan lirik Reality benar-benar bersinar dan menggambarkan kejujuran serta keterbukaan Barrios.

"Aku ingin mencoba menggambarkan bagaimana rasanya jatuh dan berada di dalam suatu lubang sendirian," ungkapnya.

Barrios kembali berkolaborasi dengan Wyatt Sanders yang berperan sebagai produser dan penulis lagu Reality bersama Sarah.

Sanders sebelumnya telah berkolaborasi dalam lagu, Mourn the Living dan I H8 EVERY1 milik Barrios yang viral di TikTok dan mengumpulkan lebih dari 3 juta view dan akhirnya dirilis secara resmi setelah sambutan yang sangat hangat tersebut.

Barrios membawa kesegaran baru lewat warna vokalnya yang manis, melodi-melodinya yang indah, dan musikalitas ala pop yang serba playful. Sebagai penggemar buku-buku fantasi, penulisan lagu Barrios mengingatkan kita dengan gaya penulisan sebuah novel.

Menggabungkan kisah-kisah penuh emosi yang jujur, Barrios dapat memenangkan hati para pendengarnya dengan mudah lewat musiknya yang penuh warna dan kaya akan tekstur.

Terinspirasi berbagai seniman mulai dari penulis Jane Austen hingga berbagai buku fiksi ilmiah, The Beatles dan Fleetwood Mac hingga Jon Bellion dan Paramore, musik Barrios membawakan nuansa nostalgia dan cuplikan akan masa depan.

Selain merilis karyanya sendiri, Barrios telah menulis lagu untuk sejumlah musisi ternama termasuk Zara Larsson, Alec Benjamin, Why Don't We, dan Rita Ora, serta telah mengumpulkan lebih dari 80 juta stream dan mendapatkan nominasi TikTok Songwriter of the Year pada 2022 di gelaran iHeartRadio Music Awards.

Kini, Barrios siap memenangkan hati lebih banyak pencinta musik di luar sana dan mengembangkan basis pendengar musiknya di Asia.

Barrios, baru-baru ini, berkolaborasi dengan bintang global Eric Nam dalam lagu hit Have We Met Before dan musisi pop asal Filipina, Syd Hartha, dalam All My Sins.

Saat ini, Indonesia duduk di peringkat 2 dalam daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musik Barrios. (RO/Z-1)