Sarah Barrios Rilis Single Healing in a Parking Lot

PENYANYI dan penulis lagu Sarah Barrios merilis single terbarunya, Healing in a Parking Lot, yang menceritakan tentang momen-momen sederhana dengan teman-teman.

Sebuah lagu bernuansa pop-dance, Healing in a Parking Lot membahas rasa kekhawatiran Sarah di bagian baitnya, sebelum akhirnya meledak di bagian chorus yang menggugah.

Tentang lagu terbarunya, Sarah menceritakan, "Saat aku tumbuh dewasa, tidak banyak yang bisa dilakukan di kota tempat aku berasal. Aku dan teman-temanku akhirnya pergi ke tempat parkir supermarket Target dan nongkrong di samping mobil sambil mendengarkan musik. Aku tidak tahu kenapa, tapi hal tersebut terasa seperti sebuah ruang yang aman sampai sekarang. Musik dapat meningkatkan mood kita apalagi saat mental kita sedang diuji, aku ingin menangkap rasa kebebasan dan kedamaian di lagu ini."

Baca juga: Sarah Barrios Melawan Kecemasan dengan Single Messy

Healing in a Parking Lot adalah single kelima dari Sarah Barrios pada tahun ini. Single-single yang ia lepas sepanjang 2023 menunjukkan beragam sound. Mulai dari lagu ballad piano Reality ke lagu bernuansa pop-punk Talk!TalkTalk! hingga lagu serba lighthearted, Messy. Yang menjadi benang merah dari semuanya adalah suara penuh emosi Sarah yang bersinar dengan lirik-lirik yang ia tulis seputar kesehatan mental dan empowerment.

Sarah, yang berasal dari Connecticut dan kini tinggal di Los Angeles, adalah seorang musisi yang sukses menarik perhatian industri musik lewat lirik-lirik penuh makna dan kemampuan vokalnya yang emotif. Ia berhasil membuat sebuah fanbase yang setia berkat lagu-lagu seperti Thank God You Introduced Me to Your Sister, Have We Met Before (with Eric Nam), dan Reality, yang menampilkan perpaduan sound pop, indie, dan alternatif khas Sarah yang telah mendapatkan pengakuan dari Teen Vogue, iHeartRadio, American Songwriter, and Atwood Magazine.

Sarah Barrios adalah talenta segar yang kedatangannya harus diantisipasi di industri musik sekarang. Imajinasi yang digambarkan dan gaya penulisan liriknya yang bercerita tetapi tidak banyak basa basi adalah salah satu hal yang membuat para pendengar Sarah jatuh hati kepadanya.

Baca juga: Kesal Hadapi Komen Negatif di Internet, Sarah Barrios Rilis Talk!Talk!Talk!

Sejumlah hal menjadi inspirasi musik Sarah yang membawa rasa nostalgia sekaligus antisipasi untuk masa depan di antaranya buku-buku yang ia baca mulai dari buku Jane Austen sampai buku fiksi ilmiah lainnya, The Beatles dan juga Fleetwood Mac sampai Jon Bellion dan Paramore.

Setelah bertahun-tahun menulis dengan berbagai nama seperti Zara Larsson, Alec Benjamin, Why Don't We, dan Rita Ora, berhasil mendapatkan kurang lebih 80 juta stream dan juga mendapatkan nominasi TikTok Songwriter of the Year pada ajang iHeartRadio Music Awards 2022, sekarang, Sarah siap memperluas pendengarnya dan juga fanbase nya di Asia.

Sebelumnya Sarah juga sukses berkolaborasi dengan Eric Nam pada lagu hit-nya Have We Met Before dan juga penyanyi pop asal Filipina Syd Hartha pada lagu All My Sins.

Kini, Indonesia duduk di urutan ke-2 dalam daftar Top Countries Global-nya dan Jakarta duduk di posisi pertama dalam daftar Top Cities Global Sarah. (RO/Z-1)