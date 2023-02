SALAH satu anggota boyband Blue yang sedang sakit, Antony Costa, tetap tampil menghibur penggemar Indonesia pada konser di Jakarta, Selasa (14/2).



Pada konser bertajuk “The Romantic Valentine” itu Antony bersama amggota lainnya Simon Webbe, Duncan James, dan Lee Ryan tampil memukau membangkitkan nostalgia penggemarnya yang tumbuh di era awal 2000-an.

“Berteriak lah untuk lelaki satu ini (Antony), dia sedang tidak sehat dan sangat menderita, namun tetap hadir malam ini untuk kalian,” Kata Duncan.



Antony yang terlihat lemas sambil memegangi perutnya kemudian beristirahat beberapa saat pada jeda lagu sambil meminum air mineral.



Duncan pun memeluk Antony dan menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Namun ia menolak dan tetap melanjutkan aksi panggungnya.



Antony dan anggota Blue lainnya kemudian melanjutkan konser dengan lagu "Curtain Falls".



“Selamat Hari Valentine, Indonesia adalah salah satu penggemar terbaik kami,” Kata Lee.



Boyband asal Inggris itu pun sukses menghibur penonton dengan lagu-lagu hits di era 2000-an seperti “One Love”, “All Rise”, dan “Sorry Seems To Be The Hardest Word”.



Pada konser yang dimulai sekitar pukul 20:00 WIB ini Blue membawakan total 18 lagu.



Adapun konser bertajuk “The Romantic Valentine” di Jakarta merupakan rangkaian dari tur “Heart & Soul” yang memperingati 20 tahun Blue berkiprah di industri musik.



Grup ini dibentuk pada tahun 2000 dan merilis tiga album studio sebelum mengumumkan hiatus pada akhir 2004. (Ant/OL-6)