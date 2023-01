Dua Pekan Dirawat, Jeremy Renner Keluar dari Rumah Sakit

Aktor Jeremy Renner keluar dari rumah sakit dan akan kembali ke rumah untuk memulihkan diri akibat tertabrak kendaraan bajak salju (snow plow) yang membuatnya cedera cukup parah.



Renner mengkonfirmasi kabar itu dalam cuitannya di akun media sosial Twitter miliknya pada tanggal 16 Januari, di mana dia memberi tahu penggemar bahwa dia sangat bersemangat untuk menonton pemutaran perdana seri Paramount + "Mayor of Kingstown" di rumah.



“Selain pemulihan kabut otak (brain fog), saya sangat bersemangat untuk menonton episode 201 bersama keluarga saya di rumah," unggahnya saat membalas tweet dari akun resmi “Mayor of Kingstown” yang memberi tahu pengikut bahwa pemutaran perdana Musim kedua sudah tersedia untuk streaming.



Jeremy Renner mengalami kecelakaan pada 1 Januari 2023 setelah dia mencoba membantu mengeluarkan mobil anggota keluarga yang terjebak di salju. Dia tertabrak bajak salju sampai akhirnya terluka parah.



Renner menjalani dua operasi keesokan harinya setelah menderita trauma di dada akibat benda tumpul dan cedera ortopedi. Bajak salju aktor itu adalah PistenBully atau Sno-Cat, peralatan penghilang salju yang sangat besar dengan berat setidaknya 14.330 pound (nyaris 6.500 kilo gram).



Setelah perawatannya yang berlangsung sekitar dua minggu, keluarga Renner mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter dan perawat luar biasa yang merawatnya, Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Truckee Meadows, Sheriff Washoe County, Walikota Reno City Hillary Schieve, serta keluarga Carano dan Murdock.



Keluarganya juga menambahkan bahwa mereka sangat kewalahan dan menghargai curahan cinta dan dukungan dari penggemar Renner.



Sebagai anggota Marvel Cinematic Universe, di mana dia telah berperan sebagai 'Hawkeye' selama lebih dari satu dekade, Renner juga mendapat dukungan dari lawan mainnya di Avengers seperti Chris Evans, Chris Hemsworth, the Russo Brothers, Chris Pratt yang mengirimkan doa kepada Renner di media sosial setelah kecelakaannya. (Ant/OL-12)