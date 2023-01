James Corden Ternyata Pernah Audisi untuk Film Lord of the Rings

SIAPA yang tidak mengetahui Lord of the Rings? Rasanya hampir semua orang mengetahui bahkan menjadi penikmat film trilogi yang diangkat dari novel tersebut.

Penampilan aktor Sean Astin sebagai salah satu karakter utama yakni hobbit bernama Samwise Gamgee menjadi salah satu hal yang berkesan dan berhasil membuat karya Peter Jackson itu semakin digemari.

Begitu berkesannya Lord of the Rings sehingga hal-hal sampingan, bahkan rumor terkaitnya, juga ikut dicari-cari oleh publik. Salah satunya adalah kisah James Corden yang pernah mengikuti audisi untuk peran Samwise Gamgee.

Melansir dari Variety, Senin (9/1), rupanya Corden, yang kini dikenal sebagai pembawa acara kondang, pernah mengikuti audisi untuk menjadi hobbit.

Pengakuannya itu ditemukan para penggemar Lord of the Rings di sebuah podcast berjudul Happy Sad Confused.

Ia mengaku audisi itu tidak berjalan mulus dan memberikan kesan yang membekas baginya.

"Setiap orang di London mengikuti audisi untuk Lord of the Rings. Semua orang. Saya mengikuti audisi untuk Samwise. Saya melakukannya! Aksen dan segalanya," ujar Corden.

Pada babak pertama audisi, ia cukup mujur karena berhasil lolos dan kembali mendapatkan panggilan kedua bersama dengan dua teman lainnya.

Namun, di kesempatan inilah, ia justru akhirnya gagal menjadi Samwise dan tidak lagi mendapatkan panggilan.

Setelah mengalami kegagalan tersebut, pemandu acara The Late Late Show itu nampaknya tidak merasa tersinggung dan menjadikannya bahan bercandaan.

Ketika Corden akhirnya menonton Lord of the Rings dan melihat penampilan Austin, ia mengaku terkesan dan menikmati film tersebut sampai akhir.

"Saya menikmatinya sampai yang terakhir, dan kemudian saya seperti, 'Oh, oke, saya sudah melihat ini sekarang - saya harus lanjut menonton Love Actually'," katanya berkelakar.

Meski batal jadi pemeran di trilogi The Lord of the Rings, Corden berhasil menjebol studio-studio besar di Hollywood lewat film Into the Woods, Ocean's 8, hingga Cats. (Ant/OL-1)