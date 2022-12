Malam Puncak Indonesian Music Awards 2022 Sukses Digelar

MALAM puncak Indonesian Music Awards 2022 sebagai ajang penghargaan bagi para musisi di Tanah Air telah sukses digelar.

Malam puncak yang digelar pada Kamis (8/12) pukul 21.30 ini disiarkan secara langsung dari studio tercanggih di Indonesia, yakni RCTI+, Jakarta.

Di tahun keduanya Indonesian Music Awards menghadirkan suguhan aksi panggung kolaborasi dan special performing dari para musisi Indonesia, seperti Dewa 19, Virzha, D’MASIV, Lyodra, Titi DJ, Andi Rianto, Mahalini, Ziva Magnolya, Un1ty, Mario G. Klau, Wika Salim, JKT48, OKAAY, Inul Daratista, Adam Suseno, Abdel, Andi Annisa, Yusril Fahriza, Maia Estianty, Bulan Sutena, Nabila Maharani, Aurelie Hermansyah hingga Fuji yang akan dipandu oleh Shakira Jasmine, Robby Purba dan Astrid Tiar.

Setelah melalui berbagai tahap voting dari masyarakat dan juga tahap penjurian, sejumlah musisi akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan untuk 12 kategori di mana kategori-kategori tersebut mendapat aliran dukungan suara melalui beragam kanal seperti Langit Musik microsite, media sosial, serta aplikasi RCTI+.

Terdapat pula kategori spesial berupa Nada Sambung Pribadi Kreasi of the Year dan Lifetime Achievement yang dipilih berdasarkan penilaian dewan juri.

Setiap tahun, para musisi yang masuk menjadi nominee dalam ajang Indonesian Music Awards tentunya berubah-ubah.

Namun pastinya ada juga sederet nominee yang kembali terpilih masuk dalam daftar nominasi, seperti Lesti yang masuk ke dalam kategori Social Media Artist of The Year dan Kategori Female Singer of The Year sama seperti di tahun lalu.

Adapun, nama-nama lain yang kembali masuk dalam daftar nominasi seperti Lyodra, Rizki Febian dan Mahalini.

“Spektakuler sekali perayaan malam puncak IMA 2022 by Langit Musik ini, RCTI memang terbaik dalam mengemas program unggulan. Semoga penonton dan semua penggemar musik Indonesia terhibur dan semakin cinta dengan musik Indonesia," ungkap Aris Sudewo selaku CEO Nuon Digital Indonesia.

"Dukungan dari semua pihak termasuk dari Telkomsel, pemangku kepentingan di industri musik, founder dan perwakilan manajemen dari perusahaan rekaman dan juga musisi yang hadir ke acara malam ini sangat luar biasa sekali, mereka hadir untuk Langit Musik," katanya.

"Tentu saja ini memberikan energi dan semangat bagi kami Nuon Digital Indonesia sebagai bagian dari anak perusahaan Telkom Indonesia melalui layanan Langit Musik dan NSP untuk terus bisa berkiprah di industri musik Indonesia.” tutur Aris.

Selain 12 kategori yang disebutkan tadi, Indonesian Music Awards 2022 juga mengangkat antusiasme para pencipta konten kreatif dalam menciptakan Nada Sambung Pribadi (NSP) Kreasi lewat kategori NSP Kreasi of The Year yang jatuh kepada Unyil.

Kategori Life Achievement Award juga memiliki pengaruh bagi insan musik Indonesia bagi kemajuan musik Indonesia.

Di malam puncak ke-2 ini, terpilihlah nama almarhum Chrisye sebagai tokoh musik Indonesia yang paling layak menerima penghargaan Lifetime Achievement Indonesian Music Awards 2022 ini melalui seluruh karya serta kontribusi sang legenda terhadap musik Indonesia.

Daftar penerima penghargaan Indonesian Music Awards 2022 :

Song of The Year : Kisah Sempurna - Mahalini, Colaboration of The Year : Lyodra & Andi Rianto – Sang Dewi, Alternative Song of The Year : Berisik - Dere, Social Media Artist of The Year : Lesti.

Male Singer of The Year : Rizky Febian, Female Singer of The Year : Lesti, Duo/Grup/Band of The Year : JKT48,

Breakthrough Artist of The Year : Un1ty, Throwback Hits of The Year : Pupus - Dewa, Songwriter/Composer of The Year : Muhammad Tulus, Ari Renaldi – Hati-Hati di Jalan, Album of The Year : Selftitled – Tiara Andini

Top Nada Sambung Pribadi : Seperti Kisah – Rizky Febian, Lifetime Achievement Award : Chrisye, dan NSP Kreasi of the Year : Unyil

Bersamaan dengan acara puncak Indonesian Music Awards 2022 ini, Langit Musik dan RCTI kembali sukses berkolaborasi dalam merayakan dan mengapresiasi musik Indonesia yang bergulir dalam kurun waktu satu tahun ke belakang.

Berdasar dari data karya musik yang terputar di platform Langit Musik dan dibagi dalam 12 kategor kemudian divalidasi kembali melalui penjurian yang melibatkan jurnalis musik, music director dan juga pengamat musik.

Proses tersebut membawa catatan baik untuk Indonesian Music Awards 2022 ini dengan mendulang lebih dari 56 juta suara dari pecinta musik dari seluruh Indonesia.

Tiga kali lipat lebih dari jumlah suara tahun lalu yakni 16 juta suara.

Euforia Indonesian Music Awsrd 2022 diharapkan menjadi pemicu tersendiri bagi PT. Nuon Digital Indonesia bersama Langit Musik dan Nada Sambung Pribadi untuk terus melanjutkan komitmen dalam memajukan industri musik Indonesia dan semua yang terlibat di dalamnya. Musik Indonesia juara! (RO/OL-09)