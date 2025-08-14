BenQ Indonesia Rilis W4100i, Layar Lebar Berkualitas Tinggi

Ilustrasi(BenQ Indonesia)

BenQ Indonesia meluncurkan W4100i, proyektor home cinema premium yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman sinema berkualitas tinggi di ruang keluarga. Teknologi HDR-PRO yang dilengkapi Global Contrast Enhancer, Local Contrast Enhancer, dan Dynamic Black, W4100i mampu menghasilkan visual cerah, detail, dan seimbang, serta mendukung format HDR10, HLG, dan HDR10+.

Selain itu, terdapat fitur AI Cinema Mode guna menganalisis gambar secara real-time untuk menyesuaikan HDR, saturasi warna, dan ketajaman, sehingga konten streaming terkompresi tetap terlihat hidup. Dukungan Filmmaker Mode dan native 24p playback juga menjaga warna, gerakan, dan dynamic range sesuai visi sutradara.

Menggunakan sumber cahaya 4-LED dengan kecerahan 3.200 ANSI lumen dan umur pakai hingga 30.000 jam, W4100i menawarkan performa tahan lama. Rasio proyeksi fleksibel, 1.3× optical zoom, dan 4-way lens shift memungkinkan penempatan optimal bahkan di ruang terbatas.

Baca juga : Jejaring ESPN, Fox, dan Warner Bros Discovery Bersatu untuk Platform Streaming Olahraga Baru

"Dibanding televisi yang dapat menyebabkan ketegangan mata saat menonton dari jarak dekat, proyektor ini lebih aman dan nyaman untuk tontonan keluarga dalam durasi panjang," tulis keterangan BenQ Indonesia.

Dari sisi konektivitas, W4100i memiliki tiga port HDMI 2.1 (HDCP 2.3) dengan dukungan 4K/120Hz, ALLM, eARC, SPDIF, serta USB dan RS232. Untuk gaming, low latency mode memberikan input lag hanya 17,9 ms pada 4K/60Hz dan hingga 6,5 ms pada 1080p/240Hz.

Hadir dengan Android TV bawaan, W4100i juga mendukung Noise Reduction dan akses langsung ke layanan streaming populer seperti Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, dan Google Play, dilengkapi Google Assistant untuk kontrol suara. (E-3)