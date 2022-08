Ini Lirik dan Arti dari Lagu Terbaru Blackpink, Pink Venom

JUMAT (19/8), BLACKPINK merilis single untuk album terbaru mereka, BORN PINK. Hadir dengan busana dan gaya rambut yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, keempat member BLACKPINK kembali memikat BLINKS sebutan untuk penggemar mereka lewat video musik lagu Pink Venom.

Dalam video musik yang berdurasi 3 menit 14 detik tersebut, mereka memberikan warna baru untuk diskografi mereka. Masing-masing member mempunyai bagian vokal dan rap yang cocok dengan kepribadian mereka.

Yang pertama hadir adalah Jisoo dengan alat musik tradisional Korea dan juga busana tradisional yang telah di modernisasi.

Lalu ada Jennie dengan balutan busana berwarna merah. Jennie juga sempat terlihat mengenakan jersey Manchester United yang mengguncang publik.

Selanjutnya ada Rose dengan gaya cewek mamba yaitu serba hitam. Gaya Lisa pun tidak kalah heboh dengan baju sporty dan stylish.

Berikut lirik, lirik dalam versi romanisasi, dan terjemahan dari lagu Pink Venom

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

Kick in the door, waving the coco (hey)

팝콘이나 챙겨 껴들 생각 말고

I talk that talk, runways I walk, walk (hey)

눈 감고 pop, pop, 안 봐도 척

One by one, then two by two

내 손끝 툭 하나에 다 무너지는 중

가짜 쇼 치곤 화려했지

Makes no sense, you couldn't get a dollar outta me

자, 오늘 밤이야, 난 독을 품은 꽃

네 혼을 빼앗은 다음

Look what you made us do

천천히 널 잠재울 fire (fire)

잔인할 만큼 아름다워

I bring the pain like

This, that Pink Venom, this, that pink venom

This, that Pink Venom, get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like (whoa, whoa, whoa)

Straight to ya dome like (ah, ah, ah)

Taste that Pink Venom, taste that pink venom

Taste that Pink Venom, get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like (whoa, whoa, whoa)

Straight to ya dom? like (ah, ah, ah)

Black paint and ammo, got bodies like Rambo

R?st in peace, please, light up a candle

This the life of a vandal, masked up and I'm still in CELINE

Designer crimes or it wouldn't be me (oh)

Diamonds shining, drive in silence, I don't mind it I'm riding

Flying private side by side with the pilot up in the sky

And I'm wilding, styling on them and there's no chance

'Cause we got bodies on bodies like this a slow dance

자, 오늘 밤이야, 난 독을 품은 꽃

네 혼을 빼앗은 다음

Look what you made us do

천천히 널 잠재울 fire (fire)

잔인할 만큼 아름다워

I bring the pain like

This, that Pink Venom, this, that pink venom

This, that Pink Venom, get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like (whoa, whoa, whoa)

Straight to ya dome like (ah, ah, ah)

Taste that Pink Venom, taste that pink venom

Taste that Pink Venom, get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like (whoa, whoa, whoa)

Straight to ya dom? like (ah, ah, ah)

원한다면 provoke us

감당 못해 and you know this

이미 퍼져버린 shot that potion

네 눈앞은 핑크빛 ocean

Come and give me all the smoke

도 아니면 모 like I'm so rock and roll

Come and give me all the smoke

다 줄 세워 봐, 자, stop, drop

I bring the pain like

라타타타, 트라타타타

라타타타, 트라타타타

라타타타, 트라타타타

Straight to ya, straight to ya

Straight to ya dome like

라타타타, 트라타타타 (BLACKPINK)

라타타타, 트라타타타 (BLACKPINK)

라타타타, 트라타타타 (BLACKPINK)

I bring the pain like



Versi romanisasi

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

Kick in the door, waving the coco

Papkonina chaenggyeo kkyeodeul saenggak malgo

I talk that talk, runways I walk, walk

Nun gamgo pop, pop an bwado cheok

One by one, then two by two

Nae sonkkeut tuk hanae da muneojineun jung

Gajja syo chigon hwaryeohaetji

Makes no sense, you couldn't get a dollar outta me

Ja oneul bamiya nan

Dogeul pumeun kkot

Ne honeul ppaeaseun daeum

Look what you made us do

Cheoncheonhi neol jamjaeul fire (Fire)

Janinhal mankeum areumdawo

I bring the pain like

This, that pink v?nom

This, that pink venom

This, that pink venom

Get '?m, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

Black paint and ammo, got bodies like Rambo

Rest in peace, please light up a candle

This the life of a vandal, masked up and I'm still in CELINE

Designer crimes or it wouldn't be me, ooh

Diamonds shining, drive in silence, I don't mind it, I'm riding

Flying private side by side with the pilot up in the sky

And I'm wilding, styling on them and there's no chance

'Cause we got bodies on bodies like this a slow dance

Ja oneul bamiya

Nan dogeul pumeun kkot

Ne honeul ppaeaseun daeum

Look what you made us do

Cheoncheonhi neol jamjaeul fire (Fire)

Janinhal mankeum areumdawo

I bring the pain like

This, that pink venom

This, that pink venom

This, that pink venom

Get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

Wonhandamyeon provoke us

Gamdang mothae and you know this

Imi peojyeobeorin shot that potion

Ne nunapeun pingkeubit ocean

Come and give me all the smoke

Do animyeon mo like I'm so rock and roll

Come and give me all the smoke

Da jul sewo bwa ja stop, drop

I bring the pain like

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Straight to ya, straight to ya, straight to ya dome like

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

I bring the pain like



Terjemahan Bahasa Indonesia

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

Menendang pintu, melambaikan tangan seperti Coco

Jangan pernah berpikir untuk mengambil beberapa berondong jagung

Aku berbicara, berjalan seperti di runway

Tutup matamu, pop pop, berpura-puralah tidak melihat

Satu demi satu, lalu dua demi dua

Semua runtuh hanya lewat sentuhan ujung jariku

Ini sangat mewah untuk pertunjukan palsu

Tidak masuk akal, kamu tidak akan bisa mendapatkan satu dolar dariku

Sekarang, malam ini, aku adalah bunga beracun

Setelah mencuri jiwamu, lihat apa yang kamu buat kami lakukan

Api yang perlahan membuatmu tertidur sangat indah

Aku membawa rasa sakit seperti

Ini racun merah muda itu

Ini racun merah muda itu

Ini racun merah muda itu

Dapatkan mereka, dapatkan mereka, dapatkan mereka

Langsung menuju kubahmu

Langsung menuju kubahmu

Rasakan racun merah muda itu

Rasakan racun merah muda itu

Rasakan racun merah muda itu

Dapatkan mereka, dapatkan mereka, dapatkan mereka

Langsung menuju kubahmu

Langsung menuju kubahmu

Cat hitam dan amunisi, punya tubuh seperti Rambo

Beristirahatlah dengan tenang, tolong nyalakan lilin

Kehidupan perusak, bertopeng, dan aku masih mengenakan Celine

Kejahatan desainer atau bukan aku sama sekali

Berlian bersinar dalam keheningan, aku tidak keberatan, aku mengendarainya

Terbang berdampingan dengan pilot naik ke atas langit

Dan aku liar, bergaya pada mereka, dan tidak ada kesempatan

Karena tubuh kita bersentuhan seperti tarian yang lambat

Ini malam ini, aku bunga dengan racun

Setelah mengambil jiwamu

Lihat apa yang kamu buat kami lakukan

Api yang perlahan akan membuatmu tertidur, sangat indah itu brutal

Aku membawa rasa sakit seperti

Ini racun merah muda itu

Ini racun merah muda itu

Ini racun merah muda itu

Dapatkan mereka, dapatkan mereka, dapatkan mereka

Langsung menuju kubahmu

Langsung menuju kubahmu

Rasakan racun merah muda itu

Rasakan racun merah muda itu

Rasakan racun merah muda itu

Dapatkan mereka, dapatkan mereka, dapatkan mereka

Langsung menuju kubahmu

Langsung menuju kubahmu

Provokasilah kami jika kamu mau

Aku tidak mengatasinya dan kamu tahu

Tembakan ramuan telah menyebar, lautan merah muda di depanmu

Datang dan beri aku semua asap atau segalanya, seperti aku sangat rock and roll

Datang dan beri aku semua asapnya

Bariskan mereka, berhentikan, jatuhkan

Aku membawa rasa sakit

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Langsung menuju

Langsung menuju

Langsung menuju kubahmu

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta

Aku membawa rasa sakit (OL-1)