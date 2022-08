Blackpink Bakal Tampil di MTV Video Music Awards 2022

Grup idola wanita asal Korea Selatan BLACKPINK akan tampil di MTV Video Music Awards (VMA) tahun ini.

Pada 15 Agustus waktu setempat, BLACKPINK diumumkan sebagai salah satu dari empat artis yang ditambahkan ke dalam daftar penampilan untuk VMA 2022. Ini merupakan penampilan perdana di AS untuk membawakan "PINK VENOM".

"Kami akan tampil di #VMAs 2022! Pastikan kalian menyaksikannya pada Minggu 28 Agustus pukul 8 malam di @MTV," kata BLACKPINK melalui laman Twitter resminya, Soompi melansir pada Selasa.

Pada tahun 2020, BLACKPINK menjadi grup idola wanita K-pop pertama yang memenangkan VMA penghargaan Song of Summer dengan "How You Like That".

Tahun ini, BLACKPINK dinominasikan untuk Best Metaverse Performance (PUBG) dan Lisa dinominasikan sebagai artis solo untuk Best K-Pop dengan "LALISA".

Penampil lain untuk VMA tahun ini termasuk Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid, Panic! Di The Disco, Lizzo, Jack Harlow, dan Mneskin.

Single pra-rilis BLACKPINK "PINK VENOM" akan dirilis pada 19 Agustus sementara album studio kedua mereka "BORN PINK" akan dirilis pada 16 September. (Ant/OL-12)