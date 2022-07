Woho! The Script Bakal Manggung di Bandung pada Oktober

GRUP band pelantun tembang The Man Who Can't be Moved, The Script, bakal menggelar konser di Eldorado Dome Bandung pada 2 Oktober 2022. Konser bertajuk 'The Script - Greatest Hit Tour 2022' juga akan digelar di Jakarta selama dua hari yakni 30 September dan 1 Oktober.

"Bandung! Kita telah menambah show ketiga di Indonesia dan akan tampil di Eldorado Dome Bandung," kata The Script dikutip dari keterangan pers, Rabu (27/7).

"Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk semua The Script Family di Indonesia atas antusias, cinta dan dukungannya. Sampai jumpa di Bandung, Jawa Barat!" imbuh band yang digawangi Danny O'Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power itu.

Tiket pre-sale grup band asal Irlandia itu akan tersedia mulai 28 Juli 2022 pada pukul 13.00 WIB, sementara tiket normal akan tersedia mulai 29 Juli 2022 di platform www.tiket.com.

Sementara itu, The Script dikenal dengan banyak lagu hitsnya seperti "The Man Who Can't Be Moved", "Breakeven", "For the First Time", dan "Superheroes". The Script melalui tur konser ini akan tampil membawakan lagu-lagunya dari album "Tales from the Script".(Ant/OL-5)