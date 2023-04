Gitaris The Script Meninggal Dunia di Usia 46 Tahun

GRUP band rock asal Irlandia The Script mengumumkan meninggalnya sang gitaris Mark Sheehan. Pria yang juga pendiri band tersebut wafat di usia 46 tahun di rumah sakit setelah tak lama mendapatkan perawatan.

Kabar itu diunggah di akun instagram band dengan keterangan: “Suami, ayah, saudara laki-laki, rekan band, dan teman yang sangat kami cintai, Mark Sheehan, meninggal dunia hari ini di rumah sakit setelah sakit yang begitu singkat".

Grup yang menyanyikan lagu The Man Who Can't be Moved ini meminta para penggemar menghormati privasi keluarga di momen sedih ini. Tidak ada informasi detail mengenai penyebab meninggalnya Sheehan.

Setahun terakhir, penggemar sempat bertanya-tanya mengapa Sheehan mengambil istirahat dari aksi panggung. Pada tahun 2022, dia melewatkan tur band di AS. Sang vokalis The Script Danny O'Donoghue menyebut Sheehan sedang menghabiskan waktu bersama keluarga.

The Script terbentuk di Dublin pada 2001 dengan formasi Sheehan sebagai gitaris, vokalis dan penulis lagu O'Donoghue serta Glen Power sebagai drummer. Grup tersebut lantas pindah ke London setelah menandatangani perjanjian dengan Grup Sony Music.

Baca juga: Otello Asia Tawarkan Promo Diskon 20% untuk Tiket The Script, Hari Ini

Ucapan duka pun mengalir dari beberapa selebritas , salah satunya sesama artis asal Irlandia, Hozier yang menyebutkan kesedihannya mendengar kabar tersebut.

"Sangat sedih dengan kabar ini. Saya kirimkan cinta untuk kalian semua dan keluarga Mark. Saya turut berduka cita".

Sheehan meninggalkan seorang istri Rina Sheehan dan tiga anak.(channelnewsasia.com/M-4)