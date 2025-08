Karier Song Young-kyu, Aktor Extreme Job yang Ditemukan Meninggal

Song Young-kyu(Instagram)

AKTOR senior Korea Selatan Song Young-kyu meninggal dunia di usia 55 tahun. Hal ini mengejutkan para penggemar dan dunia hiburan Korea Selatan. Ia ditemukan tidak bernyawa di dalam mobilnya yang terparkir di area perumahan Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, pada Senin (4/8) sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Sejauh ini, polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Melansir dari Soompi pada Senin (4/8), pihak kepolisian masih terus menyelidiki kematian Song Young-kyu, termasuk memeriksa kemungkinan dilakukannya autopsi dan meminta keterangan dari pihak keluarga. Keberadaan jenazah Song Young-kyu diketahui oleh seorang kenalan yang langsung menghubungi pihak berwajib.

Kepergian Song terjadi setelah beberapa minggu terlibat kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol pada 19 Juni 2025. Insiden tersebut telah masuk ke proses hukum dan sempat mencuri perhatian publik. Hal ini membuatnya memutuskan mundur dari sejumlah proyek drama, seperti Shakespeare In Love, dan perannya di The Defects dan The Winning Try juga banyak dipangkas.

Profil dan Perjalanan Karier Song Young-kyu

Song Young-kyu merupakan salah satu aktor senior berbakat asal Korea Selatan. Tak hanya membintangi sejumlah drama, ia juga membintangi beberapa film. Pria kelahiran 18 April 1970 ini memulai karier akting pada 1994 melalui panggung drama musikal. Ia kemudian merambah dunia perfilman pada 2004 lewat film Mr Hong.

Sejak saat itu, Song Young-kyu aktif membintangi berbagai drama dan film populer, menjadikannya salah satu aktor pendukung yang paling disegani. Nama Song Young-kyu makin dikenal dan populer lewat perannya di film box office Extreme Job (2019).

Selain itu, Song Young-kyu juga membintangi drama populer seperti Hot Stove League (2019/2020), Narco-Saints (2022), hingga Big Bet musim 1 dan 2 (2022-2023). Pada 2025, ia kembali mencuri perhatian lewat perannya sebagai Pastor Yoon Se-Hoon di drama The Defects dan pelatih rugby Kim Min-Jung di Winning Try.

Biodata Song Young kyu

• Nama: Song Young kyu (???)

• Tanggal Lahir: 18 April 1970

• Wafat: 4 Agustus 2025, usia 55 tahun

• Karier: Aktor

Berikut beberapa drama populer yang pernah diperankan oleh Song Young kyu:

• Reply 1988 (2015)

• Hwarang (2016)

• The Virus (2013)

• Voice (2017)

• Revolutionary Love (2017)

• Hot Stove League (2019)

• Tale of the Nine Tailed (2020)

• Hyena (2020)

• Undercover (2021)

• The Penthouse 3 (2021)

• Narco Saints (2022)

• Big Bet (2022–2023)

• Agency (2023)

• Destined with You (2023)

• The Escape of the Seven: Resurrection (2024)

• The Tale of Lady Ok (2024)

• Love Scout (2025)

• The Haunted Palace (2025)

• Oh My Ghost Clients (2025)

• The Defects (2025)

• The Winning Try (2025)

Berikut beberapa film besar yang pernah dibintanginya:

• Turn It Up (2002)

• Mr. Hong (2004), Another Public Enemy (2005), Love Phobia (2006)

• Good Morning President (2009)

• Hope (2013)

• Half (2016)

• Pandora, V.I.P. (2016–17)

• Extreme Job (2019) – Kepala Detektif Choi (peran paling ikonik, film box-office Korea)

• Baseball Girl (2019–20), A French Woman (2020), Tomb of the River (2021)

• Toxic (2022)

• Where Would You Like to Go? (2023)

• The Desperate Chase (2024)

• Land of Happiness (2024)

