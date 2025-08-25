Aktor Jerry Adler, Konsigliere di The Sopranos, Meninggal Dunia pada Usia 96 Tahun

Jerry Adler, konsigliere Herman “Hesh” Rabkin dalam serial HBO The Sopranos, meninggal dunia pada usia 96 tahun.(IMDB)

AKTOR Jerry Adler, meninggal dunia pada usia 96 tahun.. Alder dikenal luas lewat perannya sebagai konsigliere Herman “Hesh” Rabkin dalam serial HBO The Sopranos.

Meski meraih ketenaran di layar kaca, Adler baru memulai karier aktingnya pada usia awal 60-an, saat ia bersiap pensiun dari karier panjangnya di dunia Broadway. Sebelumnya, ia lebih dikenal sebagai veteran teater yang bekerja di belakang panggung, mendampingi bintang-bintang seperti Julie Andrews, Angela Lansbury, dan Richard Burton selama lebih dari tiga dekade.

Adler, yang lahir di Brooklyn, "meninggal dengan tenang saat tidur" pada Sabtu malam, kata perwakilan keluarga.

Karier Broadway yang Gemilang

Karier Adler di Broadway mencakup lebih dari 50 produksi, di mana ia bekerja sebagai stage manager, supervisor, dan sutradara. Pekerjaan pertamanya datang melalui ayahnya yang juga berkecimpung di dunia teater, saat Adler masih kuliah.

Ia mengatur panggung produksi asli My Fair Lady pada 1956 yang dibintangi Julie Andrews, dan produksi Coco (1969) dengan Kathryn Hepburn. Ia juga menjadi supervisor untuk musikal legendaris Annie (1977) dan pentas Camelot (1980) yang dibintangi Richard Burton.

Peralihan ke Layar Kaca

Masuk ke dunia televisi terjadi pada 1980-an hingga awal 1990-an, saat Adler mengatur beberapa produksi termasuk Tony Awards. Namun, dunia akting baru memanggilnya ketika ia hampir pensiun. Sebuah telepon dari teman untuk casting film The Public Eye (1992) membawanya ke layar lebar, diikuti peran-peran di Manhattan Murder Mystery (1993) dan Getting Away with Murder (1996).

Ketika Layar Kaca Membuatnya Terkenal

Popularitasnya melambung lewat The Sopranos, di mana ia berperan sebagai penasihat Tony Soprano (James Gandolfini) sekaligus teman lama ayahnya. Adler juga tampil di serial CBS The Good Wife dan spin-off The Good Fight sebagai Howard Lyman, serta FX Rescue Me sebagai Sidney Feinberg, kepala pemadam kebakaran New York.

Perannya yang lain termasuk Rabbi Alan Schulman dalam Northern Exposure, Mr. Wicker di Mad About You, serta penampilan tamu di serial ikonik Curb Your Enthusiasm dan The West Wing.

Kembali ke Broadway sebagai Aktor

Adler akhirnya kembali ke Broadway sebagai pemeran, pertama dalam pentas Taller than a Dwarf (2000), kemudian dalam Fish in the Dark (2015), menutup lingkar kariernya yang panjang dan beragam antara panggung dan layar.

Jerry Adler meninggalkan warisan seni yang mencakup teater, televisi, dan film, dikenang sebagai sosok yang memulai karier aktingnya di usia yang tidak muda, namun mampu mencuri perhatian dunia dengan bakatnya. (BBC/Z-2)