Kabar Duka! Aktor Korea Selatan Song Young-kyu, Bintang Extreme Job Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil

AKTOR Korea Selatan, Song Young-kyu, ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil pribadinya yang terparkir di area perumahan Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, pada Senin (4/8) sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Sejauh ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa tidak ada indikasi tindak kejahatan dan tidak ditemukan catatan atau surat apapun di lokasi penemuan.

Melansir dari Soompi, Senin (4/8), pihak kepolisian masih terus menyelidiki kematian Song Young-kyu, termasuk memeriksa kemungkinan dilakukannya autopsi dan meminta keterangan dari pihak keluarga. Keberadaan jenazah Song Young-kyu diketahui oleh seorang kenalan yang langsung menghubungi pihak berwajib.

Kepergian Song terjadi hanya beberapa minggu setelah ia terlibat kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol pada 19 Juni 2025 lalu. Insiden tersebut telah masuk ke proses hukum dan sempat mencuri perhatian publik. Hal ini mengakibatkan, Song Young-kyu memutuskan mundur dari sejumlah proyek drama, seperti Shakespeare In Love, dan perannya di The Defects dan The Winning Try juga banyak dipangkas.

Daftar Film Song Young-kyu

Song Young-kyu yang lahir pada 18 April 1970 ini dikenal luas sebagai salah satu aktor senior Korea Selatan yang telah berkarier puluhan tahun di dunia seni peran. Namanya mulai dikenal luas publik lewat berbagai peran pendukung. Salah satu peran Song Young-kyu yang paling diingat adalah dalam drama populer Reply 1988, di mana ia memerankan karakter Kim Tae-yong, kakak dari Sun-young dan paman dari Sung Sun-woo. Meski bukan pemeran utama, kehadirannya dalam drama tersebut mencuri perhatian karena karakternya yang kuat dan akrab dengan penonton.

Sepanjang kariernya, Song tampil dalam sejumlah drama seperti The Virus (2013), Hwarang (2016), Voice (2017), dan Revolutionary Love (2017), Hot Stove League (2019), Narco-Saints (2022), Agency (2023), Destined with You (2023), hingga yang terbaru The Tale of Lady Ok, Love Scout, dan The Haunted Palace yang rilis pada 2025.

Tak hanya di televisi, Song Young-kyu juga memiliki rekam jejak di dunia perfilman. Ia tampil dalam sejumlah film penting seperti Half (2016), V.I.P. (2017), dan Toxic (2022). Salah satu penampilan film paling dikenang ialah saat ia memerankan Kepala Detektif Choi dalam film komedi aksi populer Extreme Job (2019), yang menjadi box office besar di Korea. (H-4)