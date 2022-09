Otello Asia Tawarkan Promo Diskon 20% untuk Tiket The Script, Hari Ini

OTELLO Asia akan memberikan tawaran diskon 20% untuk tiket konser The Script - Greatest Hit Tour 2022.

Mengutip siaran pers, Jumat (9/9), program promo itu akan berlangsung pada hari ini di laman daring www.otelloasia.com.

"Otello Asia memberikan special offer untuk The Script Family yang akan nonton konser The Script di Bandung. Program Promo 9.9 ini jatuh pada Jumat (9/9) hanya melalui website resmi kita, di www.otelloasia.com," kata CEO Otello Asia, Sysan Ibrahim.

"Manfaatkan penawaran special promo 9.9 ini dengan discount 20% sebelum tiketnya kehabisan, karena penawaran terbatas ini hanya berlangsung satu hari saja pada September Ceria promo 9.9 atau 9 September," lanjutnya.

The Script akan menggelar konser di Eldorado Dome Bandung dengan tajuk konser The Script - Greatest Hit Tour 2022. Konser ini akan menghadirkan tamu spesial yakni ANDREAH, yang merupakan penyanyi asal Filipina sebagai Opening Act di Bandung.

Selain itu, konser ini juga akan menampilkan O'Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power. The Script sendiri akan tampil pada 2 Oktober 2022 pada pukul 20.00 WIB.

Pada program promo 9.9, tiket konser ini dibanderol seharga Rp1.104.000 untuk Premium Festival dan Rp816.000 untuk Festival. Harga ini pun sudah termasuk pajak dan administrasi tiket.

The Script akan tampil membawakan lagu-lagunya dari album Tales from the Script, termasuk semua lagu-lagu hits mereka dari keenam albumnya nanti.

Lagu yang akan dibawakan mereka juga termasuk lagu No.1 di Inggris berjudul Hall of Fame (featuring will.i.am) dan lagu-lagu populer lainnya seperti The Man Who Can't Be Moved, For The First Time, Superheroes, juga lagu terbaru I Want it All. (Ant/OL-1)