Blake Lively Lakukan Debut Sebagai Sutradara

AKTRIS Blake Lively akan melakukan debut penyutradaraan film fiturnya melalui film Seconds,, sebuah adaptasi dari novel grafis karya Bryan Lee O'Malley, penulis novel grafis Scott Pilgrim.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, Selasa (3/5), film itu berada di bawah studio Searchlight.

Edgar Wright, yang mengadaptasi Scott Pilgrim vs the World (2010), juga terlibat dengan produksi Seconds. Wright menulis naskah dan memproduksi film bersama dengan Marc Platt.

Diterbitkan pada 2014 oleh penerbit Ballantine Books Random House, Seconds menceritakan kisah Katie Clay, yang menerima kekuatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya dengan menuliskannya di buku catatan, memakan jamur, dan tertidur.

Clay menjadi terlalu bersemangat untuk memperbaiki setiap aspek kecil dari hidupnya dan tidak lama kemudian, kemampuan barunya mulai menciptakan masalah baru yang mengancam.

Seconds merupakan karya pertama O'Malley sejak menyelesaikan seri novel grafis Scott Pilgrim.

Lively membuat debut penyutradaraannya tahun lalu ketika dia memimpin video musik untuk I Bet You Think About Me milik Taylor Swift, yang menampilkan penyanyi-penulis lagu Chris Stapleton.

Video tersebut mendapatkan nominasi untuk Academy Country Music Awards 2022 untuk penyutradaraan dan produksi.

Aktris, yang bertransisi dari bintang TV di serial Gossip Girl menjadi bintang film laris, telah bekerja dengan sejumlah sutradara film terkenal sepanjang kariernya yang kuat, termasuk Ben Affleck, Rebecca Miller dan Oliver Stone.

Lompatan ke penyutradaraan bisa dibilang akan menjadi masalah besar dalam karier aktor mana pun, namun, dengan Lively melakukannya untuk Searchlight memiliki arti yang cukup besar karena label tersebut dikenal dengan kesan prestise, apalagi untuk debut penyutradaraan.

Sementara itu, penulis O'Malley terkenal karena serial novel grafis Scott Pilgrim, yang pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2004.

Sebuah adaptasi film yang ditulis dan disutradarai oleh Wright menampilkan Michael Cera dalam peran utamanya.

Sejumlah pemain film pun terlibat dalam film modern-classic tersebut termasuk Chris Evans, Brie Larson, dan Kieran Culkin.

Meskipun berkinerja buruk di box office, film tersebut menerima ulasan positif dan menerima beberapa penghargaan dan nominasi. (Ant/OL-1)