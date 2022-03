The Overtunes Rilis Video Musik Write Me Another Song

GRUP musik The Overtunes menghidupkan lagu Write Me Another Song secara visual dengan merilis video musik melalui saluran YouTube resmi mereka. Video musik itu sudah bisa disaksikan sejak 17 Maret lalu.

Untuk membuat video tersebut, trio kakak-beradik Mada Emmanuelle (bas, vokal), Reuben Nathaniel (gitar, vokal), dan Mikha Angelo (vokal, gitar) kembali bekerja sama dengan Ivan Saputra Alam dan Athea Visuals yang sebelumnya menyutradarai video musik Takkan Kemana serta video-video dari album solo Mikha, Amateur.

"Dia nama pertama yang dikontak waktu mau bikin video musik. Dia dengar lagunya dari masih demo, dan Ivan langsung bilang, 'Gue suka lagunya, mau deh bikin'," kata Reuben melalui siaran pers, dikutip Senin (28/3)

Setelah bertukar ide dengan The Overtunes, Ivan meramu sebuah kisah cinta pertama antara teman di sebuah sekolah alam terbuka yang kemudian memutuskan untuk mendalami minat artistik mereka.

"Jadi menarik juga karena awalnya kami enggak berpikir ke sana banget, tapi visualnya Ivan tipikal lebih metaforis dan punya tafsirannya sendiri," tutur Reuben.

Syuting video musik berlangsung pada akhir Februari di Taman Cibodas. Video musik Write Me Another Song dibintangi Dylan Armand sebagai Kai dan Alyssa Abidin sebagai Sheila. Secara keseluruhan, The Overtunes sendiri tidak muncul di video musik itu.

"Tadinya sempat berpikir apakah muncul sebagai pemain latar kalau dibutuhkan. Tapi kayaknya secara artistik enggak dibutuhkan, dan enggak apa-apa," ujar Reuben.

The Overtunes menyadari penonton video musik Write Me Another Song mungkin tidak akan menemukan hubungan dengan lagunya, namun hal tersebut bukan menjadi masalah bagi mereka.

"Sengaja mau coba enggak literal banget, walaupun mungkin bagi beberapa orang berasa lagunya dan videonya beda banget. Tapi mungkin jadi ada yang suka banget juga," kata Reuben.

Lagu Write Me Another Song dirilis pada akhir Januari lalu, menandakan berakhirnya masa vakum The Overtunes selama dua tahun. (Ant/OL-1)