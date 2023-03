The Overtunes Segera Rilis EP Endlessly

MOMENTUM perilisan album mini (extended play/EP) terbaru dari The Overtunes, yang berjudul Endlessly, menjadi salah satu fase pendewasaan bagi grup trio yang melakukan debut pada 2013 itu.

"Semakin ke sini semakin mengerti saja. Setiap proyek atau setiap keinginan kita bermusik itu ada tempatnya, dan kita mungkin sudah mengenal The Overtunes itu tempatnya di mana, kita mau bikin lagu kayak gimana, buat siapa, dan akhirnya dari situ kita lebih mudah untuk memilih-milih, apa lagu yang cocok untuk The Overtunes," kata Mikha Angelo melalui keterangan pers, Kamis (2/3).

Trio kakak-beradik Mikha Angelo, Reuben Nathaniel, dan Mada Emmanuelle itu akan merilis EP Endlessly, Jumat (3/3) dengan dua lagu anyar, Seperti Dulu dan Endlessly, sama seperti judul EP-nya.

The Overtunes juga sudah merilis dua single lainnya, yaitu Write Me Another Song pada Januari 2022 dan Benar-Benar pada September 2022.

Ada rentang waktu enam bulan dari semenjak perilisan single Benar-Benar hingga EP Endlessly. Periode tersebut dilewati The Overtunes untuk merampungkan keseluruhan konsep dari EP hingga menemui bentuk akhirnya pada saat ini.

"Mungkin selama enam bulan kemarin kepikiran lebih gimana ngurusin energi dan arah estetika yang terbangun dari dua lagu awal yang dirilis kemarin," kata Reuben.

EP Endlessly juga turut melibatkan adik mereka, Luciano Andrew, yang dipercaya untuk menggarap ilustrasi dari sampulnya.

Menurut The Overtunes, ada kesinambungan ilustrasi dari dua single sebelumnya dan EP ini.

Kehadiran EP Endlessly menandai babak baru bagi The Overtunes. Kini, mereka tengah membangun ToV Records, label rekaman yang nantinya akan menaungi rilisan-rilisan mereka.

The Overtunes berencana mambuat satu EP lagi sebelum akhirnya meluncurkan album ketiga. (Ant/OL-1)