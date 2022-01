Write Me Another Song, Tandai Comeback The Overtunes

SETELAH beristirahat selama dua tahun, The Overtunes akhirnya kembali dengan lagu baru berjudul Write Me Another Song.

Lagu itu merupakan karya pertama yang dipersembahkan trio kakak-beradik Mada Emmanuelle (bas, vokal), Reuben Nathaniel (gitar, vokal) dan Mikha Angelo (vokal, gitar) sejak melepas album kedua Memory Lane pada 2019.

Write Me Another Song bercerita dari sudut pandang seseorang yang berharap agar pasangannya, yang juga pencipta lagu, dapat terus menyampaikan perasaan melalui karyanya.

Walau itu adalah cerita imajinatif yang menjadi salah satu ciri khas The Overtunes selama ini, inspirasinya berasal dari kekhawatiran nyata yang dialami Reuben, selaku penulisnya.

"Karena sudah lama jenuh dan enggak menulis lagu, aku berpikir bisa enggak menulis lagu," kata Reuben dalam jumpa pers peluncuran Write Me Another Song, dikutip Jumat (28/1).

Di samping itu, The Overtunes juga menggunakan Write Me Another Song sebagai kesempatan mengeksplorasi aspek produksi, seperti merekam sebagian lagunya di taman rumah mereka lengkap dengan suara kicauan burung dan sebagian lagi di dalam studio sehingga membuat lagunya terasa lebih hidup bagi pendengar.

"Sekarang, kami memikirkan bagaimana caranya kita bisa bikin sebuah pengalaman yang seru banget cuma lewat earphones atau stereo di rumah," ujar Mikha.

Dipadukan dengan petikan gitar dan aransemen vokal yang sudah identik dengan The Overtunes, sentuhan produksi ini membuat Write Me Another Song terdengar familier sekaligus segar.

Write Me Another Song juga merupakan karya perdana yang dirilis The Overtunes sebagai artis independen, suatu hal yang sangat mereka nikmati setelah berada di major label selama tujuh tahun.

"Kebebasan kreatifnya menyenangkan banget bagi kami. Ini pertama kali kami bikin sebuah proyek dengan pikiran pokoknya harus bikin sebagus mungkin dari segi idealisme kami sampai ke penyajiannya," ujar Mikha.

Pada 2022 ini, The Overtunes akan menyajikan berbagai karya mulai dari lagu tunggal hingga album ketiga yang rencananya akan dirilis pada September.

Write Me Another Song dapat didengarkan mulai 28 Januari 2022 di berbagai platform musik digital. (Ant/OL-1)