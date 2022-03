Dua Lipa Digugat Kedua atas Hak Cipta Lagu Levitating

Musisi Dua Lipa menghadapi gugatan hak cipta kedua atas lagunya yang berjudul “Levitating”.

Dikutip dari The Guardian, Kamis, ini merupakan gugatan kedua yang diterima Dua Lipa setelah kurang dari seminggu setelah band reggae Florida menggugat penyanyi itu atas tuduhan plagiarisme.

Penulis lagu L Russell Brown dan Sandy Linzer menyatakan bahwa melodi pembuka lagu itu serupa dengan lagu Top 10 lawas di Billboard Hot 100 AS pada tahun 1979 “Wiggle and Giggle All Night” dan lagu hit lawas di 1980 “Don Diablo”.

“Terdakwa telah merampas kekayaan intelektual penggugat," tulis pengacara Brown dan Linzer.

"Penggugat mengajukan gugatan sehingga tergugat tidak dapat melepaskan diri dari pelanggaran yang disengaja,” tambahnya.

Penulis lagu itu juga menyoroti wawancara dengan Lipa, di mana mereka mengatakan dia "mengakui bahwa dia sengaja meniru era sebelumnya" dan "mengambil inspirasi" dari musik bersejarah untuk suara "retro" dari album 2020-nya, “Future Nostalgia”.

Pekan lalu, Lipa juga digugat oleh band Florida Artikal Sound System, yang mengklaim bahwa “Levitating” sangat mirip dengan lagu 2017 mereka “Live Your Life” sehingga sangat tidak mungkin bahwa “Levitating” dibuat secara independen.

Terkait dua tudingan ini, Lipa belum menanggapi kedua klaim tersebut. Pihak dari Lipa pun juga belum menanggapi terkait hal tersebut. (Ant/OL-12)