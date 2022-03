Soal Utang Ibunda Han So Hee, Ini Kata Agensi

AGENSI 9ato Entertainment, yang menaungi Han So Hee, telah memberikan keterangan resmi terkait isu utang ibu aktris tersebut.

Pada 6 Maret lalu, seorang YouTuber mengklaim ibu Han So Hee telah digugat karena penipuan senilai puluhan juta won. Ibu Han So Hee menggunakan akun atas nama Han So Hee sehingga menyebabkan aktris tersebut dituntut karena melanggar Undang-Undang Transaksi Keuangan Elektronik.

Sebelumnya, Juli 2020, Han So Hee menanggapi kabar bahwa ibunya telah meminjam uang atas namanya.

"Saya tidak berhubungan dengan ibu saya. Jadi, saya mengetahui tentang utangnya setelah saya berusia 20 tahun," kata Han So Hee.

Namun, sebelum debutnya, Han So Hee mengaku telah melunasi utang ibunya sejauh yang dia bisa.

"Saya juga mengetahui bahwa dia telah memasukkan nama saya dalam dokumen utang tanpa sepengetahuan saya dan bahwa nama saya terlibat dalam utang yang begitu besar sehingga saya tidak dapat menanganinya," jelas Han So Hee.

"Saya masih sangat muda saat itu, dan melalui penilaian saya yang belum matang, saya berpikir bahwa satu-satunya solusi adalah membayar utang sebagai gantinya. Namun, saya pikir itu pada akhirnya menyebabkan lebih banyak korban, jadi saya minta maaf," lanjutnya.

Menanggapi pemberitaan itu, agensi dari Han So Hee pun telah memberikan tanggapannya melalui pernyataan resmi.

"Ibu (Han So Hee) Shin menggunakan rekening bank atas nama Han So Hee dalam proses peminjaman uang. Dia secara sewenang-wenang membuka rekening bank ketika Han So Hee masih di bawah umur, dan dia menggunakan

rekening itu untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan Han So Hee," tulis pernyataan itu dikutip dari Soompi, Selasa (8/3).

"Kasus serupa terjadi beberapa kali lagi. Bahkan ada kasus pemalsuan dokumen pribadi. Karena rangkaian kasus ini, pengadilan perdata dilakukan, dan pengadilan menarik garis yang jelas bahwa Han So Hee tidak ada hubungannya dengan kasus-kasus ini," tambahnya.

Lebih lanjut, dalam pernyataan itu agensi menyebutkan bahwa putusan akhir Pengadilan Distrik Ulsan pada 8 April 2021 menyatakan, uang yang dipinjam menggunakan rekening atas nama Han So Hee tidak cukup untuk membuat Han So Hee bertanggung jawab secara bersama-sama atas utang karena hal ini, jadi tidak ada bukti untuk mengakui keterlibatannya.

"Selanjutnya, kami juga mengungkapkan bahwa Han So Hee tidak memiliki rencana untuk bertanggung jawab atas utang ini. Ini untuk memblokir tindakan Ibu Shin menggunakan nama putrinya untuk meminjam uang dan menyalahgunakan fakta bahwa putrinya adalah selebriti terkenal untuk meminjam uang," kata agensi itu.

"Memang benar Han So Hee tidak bisa memutuskan ikatan moral antara ibu dan anak. Dia merasa menyesal untuk orang-orang yang dirugikan di luar kehendaknya. Meskipun demikian, kami berharap insiden seperti ini tidak akan terulang melalui respons yang kuat ini. Mohon pengertiannya," pungkas agensi itu. (Ant/OL-1)