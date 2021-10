The Beatles Ternyata Pernah Nyaris Pecat George Harrison

MENJELANG peluncuran film dokumenter dan buku The Beatles: Get Back, 12 Oktober mendatang, dihadirkan transkrip rekaman percakapan band dan ratusan foto eksklusif yang belum pernah dipublikasikan dari sesi tiga minggu.

Rekaman itu menampilkan vokalis John Lennon mengancam menggantikan Harrison dengan Eric Clapton setelah sang gitaris keluar sementara dari band pada Januari 1969, selama sesi rekaman untuk album terakhir band, Let It Be, lapor The Daily Mail.

Kepergian Harrison secara tiba-tiba – karena merasa lagu-lagunya tidak mendapatkan banyak perhatian seperti lagu-lagu karangan Lennon dan Paul McCartney – membuat McCartney dan Ringo Starr khawatir.

Lennon, bagaimanapun, sementara simpatik, juga praktis tentang situasi. Dia mengatakan bahwa sikap Harrison adalah "luka yang bernanah dan kami membiarkannya masuk lebih dalam dan kami bahkan tidak memberinya perban."

Pelantun Imagine itu kemudian menyarankan agar tempatnya di The Beatles diambil oleh sesama gitaris Clapton.

“Saya pikir jika George tidak kembali (minggu depan) kami meminta Eric Clapton untuk bermain,” kata Lennon.

Harrison, setelah menemui ibunya di Liverpool, kembali ke studio dan bergabung dengan The Bealtes, enam hari kemudian.

Pengungkapan itu berasal dari lebih dari 120 jam audio yang belum pernah didengar sebelumnya dan 50 jam rekaman yang tidak diketahui, yang dibuat sutradara Michael Lindsay-Hogg selama latihan dan perekaman Let It Be.

Rekaman tersebut akan ditampilkan sebagai bagian dari film dokumenter Disney+ terbaru karya Peter Jackson, The Beatles: Get Back.

Film itu akan fokus pada pembuatan Let It Be dan akan menampilkan konser terakhir The Beatles sebagai sebuah band, di atap Savile Row London, secara keseluruhan. (OL-1)