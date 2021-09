Lizzo Nyanyikan Lagu tentang Anggota BTS Jimin dan V

LIZZO menunjukkan cintanya pada BTS dengan lagu improvisasi tentang persahabatan antara anggota grup asal Korea Selatan (Korsel) itu, Jimin dan V.

Inspirasi ini berawal kala Lizzo bertanya melalui akun Twitter pribadinya kepada para penggemar tentang lagu barunya saat bersiap-siap untuk merekam musik baru pada 15 September.

“Di Studio, apa yang harus saya tulis?” lalu pertanyaan itu dibalas seorang penggemar, “Mungkin persahabatan sejati? Seperti yang dimiliki V dan Jimin misalnya”.

Penyanyi Amerika Serikat (AS) tersebut telah menunjukan tentang cintanya pada boyband asal Korsel itu, setelah sebelumnya menyatakan dukungannya untuk musik mereka dan keinginan untuk berkolaborasi dengan boyband itu.

Lizzo segera menggunggah klip berdurasi 17 detik saat dia melakukan gaya bebas sebuah syair tentang anggota V dan Jimin yang dijuluki VMN oleh para penggemar.

“I love you, you love me just like Jimin loves some V. Gooey like some butter, B. Gooey like some butter, B. Say, I like you, you like me. BFFs like VMIN, G,” nyanyi Lizzo.

Di akhir video dia mengatakan “hey itu tidak buruk”

Kedua anggota BTS ini sering membahas ikatan mereka sebagai sahabat, setelah bersekolah di sekolah menengah bersama selama mereka menjadi trainee.

Dalam album studio grup 2020 Map of the Soul: 7, pasangan ini juga merilis duet berjudul Friends. (OL-1)