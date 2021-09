Mamamoo Gelar Pesta di Hotel untuk Video Klip Mumumumuch

MAMAMOO telah merilis video musik untuk single baru mereka, mumumumuch.

Dalam klip tersebut, Mamamoo, yang terdiri dari Solar, Moonbyul, Wheein, dan Hwasa menghabiskan waktu bersama di hotel mewah. Di sana, mereka menikmati minuman, kue, dan banyak lagi.

Video tersebut juga menampilkan adegan mereka tampil di sebuah resor, menghadap ke perbukitan ungu yang indah.

“Love you so mu-mu-mu-much / Mu-mu-mu-much / L-O-V-E so much”.

Mumumumuch adalah salah satu dari dua lagu dari album kompilasi baru yang bertajuk I Say MAMAMOO: The Best bersama Happier Than Ever.

I Say MAMAMOO: The Best, yang dirilis 15 September lalu juga menyertakan versi 2021 dari lagu-lagu populer Mamamoo seperti I Miss You, Piano Man, Decalcomanie, dan banyak lagi, yang semuanya telah dibuat ulang.

Sementara itu, trek lain telah di-remix dengan aransemen baru. Beberapa di antaranya termasuk versi rock dari Gogobebe, versi remix dari Hip, versi funk boost dari Yes I Am'dan lainnya.

Album kompilasi baru itu merupakan album pertama Mamamoo sejak kepergian Wheein dari RBW Entertainment, Juni lalu.

Sementara kontraknya dengan agensi telah berakhir, sang idola telah menyetujui "perpanjangan perjanjian" di mana ia akan terus menjadi bagian dari Mamamoo hingga setidaknya hingga Desember 2023.

Penyanyi tersebut telah menandatangani kontrak eksklusif dengan THE L1VE, label musik baru yang didirikan oleh VIXX’s Ravi. Dia adalah penyanyi kedua yang bergabung dengan label tersebut, setelah penyanyi-penulis lagu Korea-Amerika Ailee, pertengahan Juli lalu. (OL-1)